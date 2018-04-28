Körfez orduları Trump’ın Suriye hayallerini gerçeğe dönüştürecek mi?

Sputnik'e konuşan Lübnan Askeri Araştırmalar Merkezi Başkanı Tümgeneral Hişam Caber, öncelikle ABD'nin IŞİD'le gerçek anlamda mücadele etme niyetinde olmadığının anlaşılması gerektiğini söyledi.

'HEPSİNİN MASRAFINI SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAYACAK'

Caber, "Suriye'nin bugünkü haritasında terör oluşumlarının ülkenin doğusunda Amerikan askerleriyle barış içinde yaşadıklarını görüyoruz. Körfez ülkelerinden askerlerin gönderilmesi (ki bazı nedenlerden dolayı bu konuda şüphelerim var), sadece Amerikalıların savaş harcamalarından tasarruf etmesi için gerekli olacak. Suriye'ye Suudi Arabistan'dan askerlerin geleceğini dahi düşünecek olursak, Washington yine tüm askerlerini çekmeyecek. Amerikalılar, Suudi askeri birliklerinin sayısına göre şu veya bu sayıda orada kalacak, fakat hepsinin masraflarını Suudi Arabistan karşılayacak" diye konuştu.

'ORTAK FİNANSMAN ÇÖZÜM OLABİLİR'

Suudi Arabistan'ın askeri kontenjan göndermesinin, Riyad ile Katar arasında kimin ne kadar ödeyeceği ve ordunun kimin emrinde olacağı konusunda yaşanan ihtilaf nedeniyle pek mümkün görünmediğini söyleyen Caber, bu iki ülkenin uzlaşmak amacıyla ABD'li askerleri ortak olarak finanse ederek çözüm bulabileceklerini de sözlerine ekledi.

'ABD, SURİYE'DE ÖZELLİKLE KATAR BİRLİKLERİ GÖRMEK İSTİYOR'

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Ummanlı siyaset bilimci Ali al Mashani ise burada kimin daha çok, kiminse daha az ödeyeceği konusunda basit bir ihtilaftan farklı bir durum söz konusu olduğuna dikkat çekti. Al Mashani, ABD'nin Suriye'de özellikle Katar birliklerini görmek istediğini savundu.

Sputnik'e konuşan Al Mashani, "ABD yönetiminin temsilcileri şu anda Katar'ın Suriye krizindeki rolü konusunda çifte politika uyguluyor. Bir taraftan emirliğe teşekkür edilirken, diğer yandansa terörizmi desteklemeyi durdurması konusunda sürekli çağrılar yapılıyor. Şimdi Washington bu zor durumun içinden çıkmak istiyor. Katar'ınsa yasal bir konuma geçmesi ve ABD'nin bölgedeki planlarını tamamen açık bir şekilde yerine getirmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.