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    kimyasal madde - zehirlenme

    'Rusya darmadağın': Batı’nın sahip olduğu en değerli şeyleri yok etti

    © Fotoğraf : DHA
    Analiz
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    Rusya ve Suriye’nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Lahey’deki merkez ofisine Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal saldırı iddialarını yalanlayan 17 tanık getirmesine dünyanın önde gelen siyasileri ve medya kuruluşlarının verdiği tepkiler dikkat çekiciydi.

    OPCW
    © AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP
    OPCW heyetinden kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma'ya ikinci ziyaret
    OPCW uzmanlarının sadece 6'sının ifadesini aldığı tanıklar, Duma'daki kimyasal saldırı ile ilgili kurgu videosunun nasıl çekildiğini anlattı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapılmadan önce ABD'nin OPCW temsilcisi ‘müttefik' temsilcilerle görüştü ve sonuçta bu kişiler salonda yoktu.

    Özgür dünyanın medya kuruluşlarıyla çözüm daha da basit oldu. Dünya basını, tanıkları dinleme haberini şu başlıklarla verdi:

    Japan Times: ‘Rusya Duma sakinlerini kimyasal saldırının kurgulandığını kanıtlamak için getirerek utanç verici bir maskaralık düzenlemekle suçlanıyor'

    The Times: ‘Duma'dan bir ailenin utanç verici maskaralığı'

    Mirror: ‘Rusya, kimyasal saldırının sahteliğini kanıtlamak için 'tanık' olarak 11 yaşındaki bir Suriyeli çocuğu sunuyor'

    Otago Daily Times: ‘Rusya, Duma'daki saldırıyı itibarsızlaştırmaya çalışıyor'

    Yahoo News: ‘Rusya Duma sakinlerini OPCW'ye getirme numarası için darmadağın edildi'

    The Washington Post: ‘İngiltere ve Fransa Rusya'nın açıklamalarının ‘numara' olduğunu açığa çıkarıyor'

    'HEP YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'

    Sergey Rudskoy
    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
    Rusya: OPCW, ABD'yle müttefiklerinin Suriye'de vurduğu tesiste kimyasal silah olmadığını doğruladı
    Sonuçta, Rusya'nın çekilen videonun kurgu olduğunu kanıtlaman için tanıları getirmesine önde gelen 'özgür ülkeler' gözlerini ve kulaklarını tıkayıp, ‘hep yalan söylüyorsunuz' bahanesiyle salona gelmediğini izliyoruz. Önde gelen dünya medya kuruluşları da kendi okur kitlelerine Rusya'nın nasıl utanç verici bir numara ve maskaralık yaptığını aktarıyor. Lahey'de konuşulan tanıkların ifadeleriyse ‘yalan' olarak niteleniyor.

    ‘Rusya ABD'nin saldırısına yanıt vermedi' şeklindeki ifadeler istendiği kadar kullanılsa da sonuçta Batının güçlü füze saldırısıyla cezalandırılmış görünen Suriye, topraklarının üzerindeki kontrolü kazanmaya devam ediyor ve bu işin sonuna kadar getirileceğinden hiç şüphe yok.

    'RUSLAR, CEZALANDIRILAN KÖTÜLÜK'

    Daha sade bir deyişle Rusya, Batı'nın gerçeği enformasyon alanındaki güçlü yüzde yüzlük zaferleri ile uyumlu hale getirme gibi bir opsiyonunu bloke etti ve Batı'nın elinde sadece enformasyon alanını bıraktı.

    Görüldüğü kadarıyla da Batı'da eskisi gibi her şey yolunda. Yüzde yüz kazanılan zafer, yalanı ortaya çıkarılmış Ruslar, cezalandırılan kötülük, zaferi kutlayan iyilik. Facebook her türlü hizmete hazır, kaba Rus propagandası özgür dünya halkının narin kafalarına neredeyse hiç nüfuz etmiyor. Yeri gelmişken, Rusya'nın ekonomisinin daha 4 yıl önce, (eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi sırasında darmaduman edildiğini de unutmayalım.

    KİMSE RİSKE GİRMİYOR

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Rusya: Skripal vakası, büyük ihtimalle İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi
    Bununla birlikte, Batı'nın ortaya koyduğu ‘Rus saldırganlığı' sadece Batı ile sınırlı kalmadı, fiilen Batı tarafından beyan edilen en önemli değerlerinden biri olan ifade özgürlüğünü de aniden boğdu.

    Sonuç olarak, hepimizin görebileceği gibi hiç kimse neredeyse hiçbir şeyi riske atmıyor. Başlıca özgür medya kuruluşları disiplinli bir şekilde kendileri için formülü oluşturulan sertifikalı gerçekleri yayınlıyor.

    RUSYA 'MEDYA ZAFERLERİ'NE DAHA SAKİN TEPKİ VERİYOR

    İnternet - sosyal medya - bilgisayar - klavye
    © AA /
    İngiltere’nin ‘Rus bot hesapları’ gerçek insan çıktı
    Bu disiplinli gerçeğin zafer yürüyüşünün sadece Suriye veya bir ajanın zehirlenmesiyle ya da Rusya'nın etrafında dönüp dolaşan diğer konularla biteceğini sanmak yanlış olur. Önde gelen ülkelerin iç gündemine yansımalarla da baskı kurulabiliyor. Çünkü hiçbir zaman bilemezsiniz, ya birden ABD'deki karışıklıkların ya da Almanya'daki tecavüzlere karşı yapılan toplu gösterilerinin arkasında da Rus trolleri çıkarsa?

    Diğer yandan Rusya'nın da Batı'nın sürekli olarak kazandığı PR zaferlerine de artık alışmış olduğunu da söylemek gerekir.

    On yıl önce Rus toplumu, genelleştirilmiş Beyaz Lord tarafından gelebilecek korkunç cezaları duyduğunda geriliyordu. Şimdiyse söz konusu tehditler gerçeklerle test edilmiş oldu ve bu nedenle 2018'in Rusya'sı, karşısında kazanılan medya zaferlerine giderek daha sakin tepki veriyor.

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    Etiketler:
    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye, Rusya
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