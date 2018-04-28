'Rusya darmadağın': Batı’nın sahip olduğu en değerli şeyleri yok etti

Özgür dünyanın medya kuruluşlarıyla çözüm daha da basit oldu. Dünya basını, tanıkları dinleme haberini şu başlıklarla verdi:
Japan Times: ‘Rusya Duma sakinlerini kimyasal saldırının kurgulandığını kanıtlamak için getirerek utanç verici bir maskaralık düzenlemekle suçlanıyor'
The Times: ‘Duma'dan bir ailenin utanç verici maskaralığı'
Mirror: ‘Rusya, kimyasal saldırının sahteliğini kanıtlamak için 'tanık' olarak 11 yaşındaki bir Suriyeli çocuğu sunuyor'
Otago Daily Times: ‘Rusya, Duma'daki saldırıyı itibarsızlaştırmaya çalışıyor'
Yahoo News: ‘Rusya Duma sakinlerini OPCW'ye getirme numarası için darmadağın edildi'
The Washington Post: ‘İngiltere ve Fransa Rusya'nın açıklamalarının ‘numara' olduğunu açığa çıkarıyor'
'HEP YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'
‘Rusya ABD'nin saldırısına yanıt vermedi' şeklindeki ifadeler istendiği kadar kullanılsa da sonuçta Batının güçlü füze saldırısıyla cezalandırılmış görünen Suriye, topraklarının üzerindeki kontrolü kazanmaya devam ediyor ve bu işin sonuna kadar getirileceğinden hiç şüphe yok.
'RUSLAR, CEZALANDIRILAN KÖTÜLÜK'
Daha sade bir deyişle Rusya, Batı'nın gerçeği enformasyon alanındaki güçlü yüzde yüzlük zaferleri ile uyumlu hale getirme gibi bir opsiyonunu bloke etti ve Batı'nın elinde sadece enformasyon alanını bıraktı.
Görüldüğü kadarıyla da Batı'da eskisi gibi her şey yolunda. Yüzde yüz kazanılan zafer, yalanı ortaya çıkarılmış Ruslar, cezalandırılan kötülük, zaferi kutlayan iyilik. Facebook her türlü hizmete hazır, kaba Rus propagandası özgür dünya halkının narin kafalarına neredeyse hiç nüfuz etmiyor. Yeri gelmişken, Rusya'nın ekonomisinin daha 4 yıl önce, (eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi sırasında darmaduman edildiğini de unutmayalım.
KİMSE RİSKE GİRMİYOR
Sonuç olarak, hepimizin görebileceği gibi hiç kimse neredeyse hiçbir şeyi riske atmıyor. Başlıca özgür medya kuruluşları disiplinli bir şekilde kendileri için formülü oluşturulan sertifikalı gerçekleri yayınlıyor.
RUSYA 'MEDYA ZAFERLERİ'NE DAHA SAKİN TEPKİ VERİYOR
Diğer yandan Rusya'nın da Batı'nın sürekli olarak kazandığı PR zaferlerine de artık alışmış olduğunu da söylemek gerekir.
On yıl önce Rus toplumu, genelleştirilmiş Beyaz Lord tarafından gelebilecek korkunç cezaları duyduğunda geriliyordu. Şimdiyse söz konusu tehditler gerçeklerle test edilmiş oldu ve bu nedenle 2018'in Rusya'sı, karşısında kazanılan medya zaferlerine giderek daha sakin tepki veriyor.
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