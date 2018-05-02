Domino etkisi: ABD yaptırımlarının zehri dünya geneline yayılmaya başladı

Makalenin yazarı siyaset uzmanı Eduard Stelner, Avrupalıların yaptırımların etkisini hissetmeye başladığını ve ABD'nin politikasının domino etkisi yaratmaya başladığını belirtti.
Stelner'in yazısına göre, Batılı siyasetçilere bu zehirli duruma karşı önlem almaları için baskı yapan ticari kuruluşların sayısı giderek artıyor.
Avrupa İşletmeler Birliği (AEBRUS), AB yönetimine ABD yaptırımlarının Avrupalı şirketler üzerinde oluşturması muhtemel olumsuz sonuçlardan kaçınmak için gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı. AEBRUS, AB'li yetkililerden Rusya'da iş yapan Avrupalı şirketleri korumasını talep etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)