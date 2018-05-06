Türkiye ABD’nin olası S-400 yaptırımlarına nasıl karşılık verir?

MATTİS'E GÖRE, S-400 ALIMLARI 'ENDİŞE KAYNAĞI'
Diğer yandan ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Rus askeri teçhizatı satın alan Türkiye gibi müttefik ve partner ülkelere yaptırım uygulayarak ihtilaf çıkarmamak için daha esnek davranılmasını talep etti. Ancak Türkiye ve Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlandığı dönemde, Mattis ''S-400 alımları epey endişe kaynağı'' demekten geri durmadı.
'YAPTIRIM UYGULANABİLİR' TEHDİDİ
ABD’li yetkililerin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşı F-35'lerle ilgili yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamalarına Ankara yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde “F-35 uçağı satışlarının iptal edilmesi kabul edilemez. Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken böyle adım atarlarsa Türkiye’den karşılığını alırlar” demişti.
LAVROV: TÜRKİYE'NİN ULUSAL KARARI
Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan, yaptırım uygulama tehditlerinin, Ankara’nın ABD’ye silah tedarikçisi olarak güveninin sarsılmasına yol açabileceğini söyledi. Mirzayan, “Eğer tedarikçi, yapacağı satışların alıcının iyi davranışlarına bağlı olduğunu gösterecek olursa alıcı (böyle bir anlaşmayı) niye imzasını koysun?” diye konuştu.
Amerikalıların Türkiye’ye egemenlikten vazgeçme çağrısı yaptıklarını savunan Mirzayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, özellikle de 24 Haziran’da yapılacak seçimler de dikkate alınacak olursa ABD’nin koyduğu şartları kabul etmeyeceğini vurguladı.
RUS UZMAN: ERDOĞAN ŞİMDİ TESLİM OLURSA İTİBARINA HASAR VERİR
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü uzmanlarından Sergey Balmasov ise Ankara’nın Washington’un baskılarına karşı geri adım atacağını söyledi. Balmasov, iki ülke arsındaki siyasi ihtilaflara rağmen Ankara ve Washington’un işbirliğinde duraklama olmadığını savundu.
Balmasov, “Ne Trump, ne de Erdoğan sonsuza dek görevde kalacak. Durum, Amerika’nın askeri korumasının muhafaza edilmesini gerektiriyor. Bir süre sonra onların yeniden anlaşmaya varabilecekleri olasılığı dışlanmamalı” dedi.
S-400’LERİN ÜRETİMİNE HIZ VERİLDİ
Putin’se Ankara’nın talebi üzerine Moskova’nın S-400’lerin üretimine hız vermeyi kabul ettiğini kaydetmişti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin’e göre daha önce 2020’nin mart ayında tamamlanması gereken S-400’lerin teslimatının şu anda 2019’un sonunda yapılacak.
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