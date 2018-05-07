Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar'a göre dünyanın en güçlü lideri Putin

Ankete göre Almanların yüzde 34'ü, Fransızların yüzde 34'ü ve İtalyanların yüzde 38'i Putin'i bugün itibarıyla dünyanın en güçlü lideri olarak gördüğünü belirtti. Bu oran İngiltere'de yüzde 26, ABD'de yüzde 23 oldu.
TRUMP İKİNCİ SIRADA
ABD Başkanı Donald Trump, ankette ikinci sırada yer aldı. Trump'ı dünyanın en güçlü lideri olarak görenlerin oranı Fransa'da yüzde 25, Almanya'da yüzde 27, İtalya'da yüzde 29, İngiltere'de yüzde 33 ve ABD'de yüzde 43 olarak gerçekleşti.
Şİ VE MERKEL DE ÜST SIRALARDA
Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.
Almanya, Fransa ve İngiltere'de Putin'i dünyanın en güçlü lideri olarak gören kadınların oranı erkeklerden daha yüksek çıktı.
Anket, 22-27 Mart tarihlerinde 18 yaş üzerindeki 5000'den fazla kişinin katılımıyla hazırlandı.
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