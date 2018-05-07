Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar'a göre dünyanın en güçlü lideri Putin

Fransız araştırma şirketi IFop tarafından Sputnik için yapılan ankete göre Almanya, Fransa ve İtalya'da halk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü dünya lideri olarak görüyor.

Sputnik, Putin'in 4. dönem devlet başkanlığı için yemin ettiği bu günde Avrupa'nın önemli ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere ile ABD'de dünya liderlerine bakışın ele alındığı bir anketin sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre Almanların yüzde 34'ü, Fransızların yüzde 34'ü ve İtalyanların yüzde 38'i Putin'i bugün itibarıyla dünyanın en güçlü lideri olarak gördüğünü belirtti. Bu oran İngiltere'de yüzde 26, ABD'de yüzde 23 oldu.

TRUMP İKİNCİ SIRADA

ABD Başkanı Donald Trump, ankette ikinci sırada yer aldı. Trump'ı dünyanın en güçlü lideri olarak görenlerin oranı Fransa'da yüzde 25, Almanya'da yüzde 27, İtalya'da yüzde 29, İngiltere'de yüzde 33 ve ABD'de yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Şİ VE MERKEL DE ÜST SIRALARDA

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.

Almanya, Fransa ve İngiltere'de Putin'i dünyanın en güçlü lideri olarak gören kadınların oranı erkeklerden daha yüksek çıktı.

Anket, 22-27 Mart tarihlerinde 18 yaş üzerindeki 5000'den fazla kişinin katılımıyla hazırlandı.