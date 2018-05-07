‘İHA üretimi, Türk savunma sanayisinin ciddi bir başarısı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin savunma ihtiyaçlarını tamamen yerli ürünle karşılama hedefleri olduğu açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Türkiye’nin sanayi potansiyelinin henüz tam bağımsızlığı sağlayacak kapasitede olmadığını, ama gelecekte bu avantaja sahip olacağını belirtti.

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğru hedefler koyuyor. Ama Türkiye'nin sanayi potansiyeli henüz askeri teçhizat üretiminde yüzde yüz bağımsızlık sağlayacak kapasitede değil. Örneğin, Türkiye modern savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve bazı diğer silahları üretmiyor. Bu yüzden her halükarda Türkiye'nin NATO ve diğer ülkelerle işbirliğine bağımlılığı sürecek. Bu, objektif bir gerçeklik. Türkiye, bir NATO üyesi olarak bir dizi işbirliği projesi içinde yer alıyor ve NATO standartlarına göre hareket ediyor. Erdoğan'ın ‘kırmızı bayrağın' dışına çıkma yönündeki tek girişimi de S-400 anlaşması oldu. Bu anlamda, Türkiye, Rusya'yı askeri ve teknik işbirliği partneri olarak görebilir".

'TÜRKİYE ZIRHLI TEÇHİZAT KONUSUNDA CİDDİ BAŞARI ELDE ETTİ'

Ancak savunma teknolojiler geliştikçe Türkiye'nin kendi savunma sanayisini geliştirme açısından belli avantajlara sahip olacağını belirten Korotçenko, Türk savunma sanayisinin başarılarına dikkat çekerek, "Türk savunma sanayisinin başarıları arasında elbette modern insansız hava araçlarının (İHA) ve optoelektronik cihaz tasarımı ve üretimini kaydetmek isterdim. Türkiye'nin optoelektronik alanındaki başarılarını ciddi bir atılım olarak kaydederdim. Bunlar, çeşitli gözlem ve kontrol cihazları, elektronik bileşenler, sensörler, vericiler, statik görüntü analizi. Örneğin insansız hava araçları da keşif bilgilerinin alınması için çeşitli vericilerle donatılmalı. Türkiye, zırhlı teçhizat alanında da çok ciddi başarılar elde etti. Roketsan şirketinin idare edilen silah alanındaki tasarımlar da saygı hissi uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ UÇAĞI ÜRETMEK İÇİN 20-30 YILA İHTİYAÇ VAR'

Bir diğer askeri uzman Viktor Litovkin, tamamen yerli üretime ulaşma sürecinin uzun olduğunu belirterek, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Bildiğim kadarıyla Türkiye kendi çok maksatlı savaş uçaklarını üretmiyor. Savaş uçaklarını üretmek bir veya iki yılın meselesi değil. Bunun için 20-30 yıla ihtiyaç var. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı öncesinde güçlü savaş uçağı sanayisine sahip olan ama savaşın ardından kendi savaş uçaklarını üretme imkanından yoksun kalan Almanya ve Japonya. Örneğin Almanya kendi uçaklarını tek başına değil Fransa ve diğer ülkelerle işbirliği içinde üretiyor".

'NATO VE ABD'YE BAĞIMLI OLMAMAK İÇİN BU YÖNDE ÇALIŞMAK LAZIM'

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Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili anlaşmaya da değinen Litovkin, "Türkiye, bu sistemi kendi topraklarında üretmek istiyor. Bu sisteme uygun otomobil üretmek başka, Rusya lisansını verse dahi radar üretmek başka. Bunun üretimi öğrenmek yıllar alır. Yeni fabrikaların yapımını demiyorum bile. Üstelik hava savunma füzeleri. Bu da başka bir üretim" dedi.

Litovkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedeflerle ilgili olarak da şunu dedi:

"Öyle hedefler belirlenebilir. Elbette diğer ülkelere, özellikle de NATO üyesi olan ve ABD'ye itaat edenlere bağımlı olmamak için bu yönde çalışmak lazım."