'Paşinyan'ın seçilmesi, Ermenistan'daki siyasi krizin sonu anlamına gelmiyor'

Sputnik'e demeç veren Moskova merkezli Uluslararası Yeni Devletler Enstitüsü Direktörü Aleksey Martınov, "Bence bu krizin sonu değil, başlangıcı. Zira sokak baskısı ve kadife devrim yardımıyla iktidarın el değiştirmesi veya Paşinyan'ın iktidara gelmesi büyük soru işaretleri doğurdu" dedi.

Martınov'a göre krizin devamı, Ermenistan parlamentosunun lağvedilmesiyle bağlantılı olacak. Paşinyan'ın bizzar erken parlamento seçimleri yapılması gerektiğini söylediğini kaydeden Martınov, dolayısıyla parlamentonun lağvedilmesinin krizin bir sonraki aşaması olacağının altını çizdi.

'PAŞİNYAN GEÇİŞ SÜRECİ BAŞKANI'

© REUTERS / Gleb Garanich Paşinyan başbakan seçilir seçilmez Karabağ'a gidiyor

Martınov, devlet yönetiminde yeterli deneyimi bulunmayan Paşinyan'ın 'geçiş süreci başbakanı' olabileceği görüşünü de ortaya koydu.

Rus uzmana göre Paşinyan, erken seçimlerin ardından sokaktaki başarıyı parlamentodaki vekil sayısına yansıtabilir ve böylece Ermeni siyasetinde gerçek oyuncularla yeniden şekillenebilir.

Ermenistan'da nisandan beri süren protestoların lideri olan muhalif Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.