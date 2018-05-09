‘Türklerin ve Arnavutların açılımı Karadağ’ın çehresini değiştiriyor’

Muhalefetteki Demokratik Cephe liderlerinden Nebojsa Medojevic, Türk işadamlarının Karadağ’daki açılımının ve özellikle Kosovalı Arnavutların bu ülkede giderek artan varlıklarının ekonomik nedenlerden çok jeostratejik nedenlere dayandığını ve ülkenin etnik yapısını hızlı bir şekilde değiştirdiğini savundu.

Sputnik'e konuşan Medojevic, Karadağ'da son birkaç yıldır artan göçmen sayısına dikkat çekti ve bu süreçlerin 630 bin nüfuslu küçük bir ülkenin etnik ve demografik yapısı için son derece tehlikeli olabileceğini söyledi.

Medojevic, "Geçen yıla Türk yatırımcıların açılımı damga vurdu ve elimdeki bilgilere göre bu kişilerin buraya ilgisi ekonomik değil, jeostratejik. Burada tam anlamıyla Karadağ'a gelen Gülen yanlıları söz konusu, bu kişiler burada şirket açıyor, toptan ofis kiralıyor ve gayrimenkul satın alıyor. Belli ki bunu bu ülkede kalmak istedikleri için yapıyorlar" diye konuştu.

'BİN 700 ŞİRKET AÇILDI'

Karadağ'ın, yerli işadamlarının dahi zorluk çektiği çok dar pazarlı fakir bir ülke olduğunu hatırlatan siyasetçi, "Tüm büyük işler ve büyük paralar sadece (seçilmiş Cumhurbaşkanı Milo) Cukanoviç'e yakın oligarklar için rezerve edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Türklerin Karadağ'da çok dikkatli davrandıklarını, fakat buna rağmen sadece son yıl içerisinde ülkede toplam bin 700 şirket açtıklarını söyleyen Medojevic, "Onların Türkiye'de ve tüm bölgede gizli operasyonlar gerçekleştiren Amerikan özel servisleri ile bağlantılı oldukları da dikkate alınacak olursa, bu ciddi endişelere neden oluyor" diye konuştu.

"Bu kişiler eğer karşılığında belli bir çıkar veya siyasi etki elde etmeyi beklemeselerdi, Karadağ'a para yatırmazlardı" diyen Medojevic, Türkiye vatandaşlarının Karadağ'a toplu halde göç etmelerinin ardında gizli bir amaç olduğu görüşünü paylaştı.

Diğer yandan son birkaç yılda Kosova'daki Arnavut mafyasının buradaki ‘şubesinin' aktif faaliyetlerde bulunduğu konusunda uyaran Medojevic, sözlerini şöyle sürdürdü:

'SIRPLAR VE KARADAĞLILAR DIŞ FAKTÖTLERE KARŞI KOLAY HEDEF HALİNE GELİYOR'

© Sputnik / Sergey Malgavko Yaşlanan Karadağ’da emekliler çalışanlardan fazla

"Burada inşaat sektöründe ciddi işler dönüyor. Daha sonra, son zamanlarda ülkeden daha sık ayrılmaya başlayan buradaki yerli Arnavutların değil, Arnavutluk ve Kosova'dan gelenlerin satın alacakları dairelerin yapımı söz konusu."

Ülkede yaşayan Sırpların ve Karadağlıların Cukanoviç'in politikalarından dolayı bölünmüş olduklarına ve bu nedenle dış faktörlere karşı oldukça kolay hedef haline geldiklerine dikkat çeken politikacı, şöyle konuştu:

"Bunu Karadağ'da söyleyecek olursam, hükümet yanlısı medya ve ABD Büyükelçiliği'nin kontrolünde çalışan sivil toplum örgütleri tarafından hemen suçlanırım. Fakat benim söylediklerimin, Karadağ'daki ulusal azınlıkların hakları ile herhangi bir ilgisi yok. Ben, nüfuzlu devletlerin Karadağ ve Balkanlar'ı kendi çıkarlarını öne çıkarmak ve istikrarsızlık yaratmak için kullanmalarına yol açabilecek bazı jeostratejik gelişmelere dikkat çekiyorum."

NATO'nun Karadağ'a herhangi bir yardımı dokunmayacağını söyleyen Medojevic, "NATO ileride Karadağ'dan sadece savunma giderlerini arttırmasını ve operasyonlarda yer almasını talep edecek" ifadelerini kullandı.