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    Suriye askeri

    'Suriye’de İran üssü yok, ölenlerin hepsi Suriye askerleri’

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Analiz
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    İsrail’in Suriye’de İran hedeflerini vurduğu iddiasını değerlendiren Suriyeli gazeteci Fadi Maruf, İsrail’in vurduğu tüm hedeflerin 'yüzde yüz Suriyeli' olduğunu belirtti.

    Sputnik'e konuşan Maruf, "İsrail'in o sabah saldırdığı tüm hedefler Suriye ordusuna aitti. İran'ın buna hiçbir dahli yok. Bu, Suriye ve İsrail arasında 5 saat süren gergin bir çatışmaydı ve başlatan İsrail'di. Tıpkı Suriye'de savaşın devam ettiği son 7 yılda yaptığı gibi" dedi.

    'İRANLI ASKERİ UZMANLAR VAR'

    Şam semalarında görülen füze saldırısı
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Suriye ordusu: İsrail'in saldırısında 3 kişi öldü
    İsrail'in 2011'den bu yana Suriye'de askeri üsler, bilimsel araştırma merkezleri ve diğer stratejik hedeflere yönelik 15'ten fazla saldırı düzenlediğini hatırlatan gazeteci, "İsrail, İran'ın El Kuds güçlerinin Suriye topraklarından İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ndeki askeri mevzileri vurduğunu iddia ediyor. Bu yüzden güya Suriye'deki İran üslerini vurdular. Ama Suriye'de İran üsleri yok. Suriye ordusuna teröristlere karşı savaşta yardımcı olan İranlı askeri uzmanlar var. Bu yüzden de İsrail'in saldırısında tüm ölenler ve yaralananlar Suriyeli askerlerdi" yorumunda bulundu.

    'İSRAİL, SURİYE ORDUSUNUN GÜÇLENMESİNDEN KORKUYOR'

    Suriye'nin 1973 savaşından bu yana İsrail'e tek bir saldırı düzenlemediğini hatırlatan Maruf, "Oysa İsrail düzenli olarak saldırıyor, çünkü komşu ülkenin güçlü orduya sahip olmasını istemiyor. İsrail bundan korkuyor" ifadelerini kullandı.

    Suriyeli gazeteci, "Sabah saatlerinde, saldırı sırasında, Şam sakinleri balkonlarına çıkarak hava savunmanın İsrail füzelerini nasıl imha ettiğini izliyordu. Oysa İsrailliler dehşet içinde bomba sığınaklarında oturuyordu" diye konuştu.

    Maruf, "Suriye barış istiyor ama bugün savaşın sürdüğü 7 yılın ardından Suriye halkı ve ordusu çok daha dirençli oldu. Biz ödün verme niyetinde değiliz" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Fadi Maruf, İran, Suriye, İsrail
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