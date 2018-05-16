'S-400 füze savunma sistemlerinin dünyada bir rakibi yok'

Çin’de yayın yapan Eastday.com sitesi, Rus füze savunma sistemleri S-400 Triumf’un ‘rakipsiz’ olduğunu ve füze savunma alanında kuralları gerçek anlamda değiştirdiğini yazdı.

Eastday.com sitesinde yer alan bir makalede, Rus füze savunma sistemleri S-400'ler ‘rakipsiz' nitelendirildi. S-400'ün düşman füzelerine müdahale amaçlı çok sayıda füze fırlatma kapasitesine sahip olduğu belirtilen makalede, bu füzeler arasında uzun menzilli 40N6E (400 kilometre menzil), 48N6 (250 kilometre menzil), 9M96E2 (120 kilometre menzil), ve kısa menzilli 9M96M (40 kilometre) füzeleri örnek verildi.

ABD'nin Patriot füze savunma sistemlerinin yalnızca 96 kilometre menzilli füzeler fırlatabildiğine de dikkat çekilen makalede, S-400'ün ABD'nin F-22 ve F-35 gibi hayalet uçaklarına da müdahale edebildiği vurgularak şu ifadelere yer verildi: "S-400 balistik füzelere de müdahale edebiliyor. Rusya'nın bu alandaki atılımı kayda değer. S-400'lerin dünyada başka bir rakibi yok."