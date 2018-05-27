TUVİMER'in araştırmasına göre, 2017'de İstanbul'da 30 milyon metrekare büyüklüğünde 252 bin 223 konut kiralanırken, karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı.

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER), gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor programının 'Yatırım Nereye' projesi kapsamında elde edilen dataları kullanarak hazırladığı "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporunun ikincisini yayınlandı.

© AA / Arşiv Konut harcamasının üçte ikisini kira oluşturuyor

Rapora göre, geçen yıl İstanbul genelinde 252 bin 223 kiralama işlemi gerçekleşirken, bu alanda başı 24 bin 690 konutla Esenyurt çekti.

Geçen yıl kiralanan konut sayısında Esenyurt'u 13 bin 782 adetle Sarıyer, 11 bin 440 adetle Ataşehir, 11 bin 13 adetle Şişli, 9 bin 938 adetle Ümraniye takip etti. Pendik 9 bin 727 adet konutla, Kağıthane 9 bin 302 adetle, Kadıköy 8 bin 501 adetle, Başakşehir 8 bin 480 adetle, Sancaktepe 7 bin 461 adetle ilk 10 içerisinde ye aldı. İlk 5'te yer alan ilçelerdeki konut kiralama işlemlerinin 70 bini aşması dikkati çekti.

'EN ÇOK KONUT KİRASI BEŞİKTAŞ, KADIKÖY VE ŞİŞLİ'DE ÖDENDİ'

İstanbul genelinde geçen yıl gerçekleşen 252 bin 223 kiralama işlemi için aylık bazda 650 milyon lira, yıl toplamında 7 milyar 800 milyon lira ödendi.

© AP Photo / Murad Sezer İstanbullu kiraya 7.8 milyar lira ödedi

Geçen yıl en çok konut kirası ödenen ilçelerin başında aylık 171 milyon 456 bin lirayla Beşiktaş başı çekerken, onu 83 milyon 617 bin lirayla Kadıköy, 81 milyon 617 bin lirayla Şişli, 53 milyon 18 bin lirayla Sarıyer takip etti.

Bakırköy'de geçen yıl konut kirası için ayda 34 milyon 584 bin lira ödenirken, bu rakam Ataşehir'de Üsküdar'da 19 milyon 265 bin lira, Maltepe'de 17 milyon 428 bin lira, Beykoz'da 17 milyon 151 bin lira, Eyüp'te 16 milyon 875 bin lira olarak gerçekleşti.