‘ABD, İran ‘tehdidi’ bahanesiyle Suriye’den gitmeyecek’

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İran’ın tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağı açıklamasını değerlendiren Mısırlı uzmanlar, ABD’nin var gücüyle İran’ı Suriye’den uzaklaştırmak istediğini belirtti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Bolton: İran tehdidi ortadan kalkana dek Amerikan askerleri Suriye'de kalacak

Sputnik'e konuşan El-Ahram Araştırmalar Merkezi uzmanı Ahmed Said Ahmed, "Amerikalılar tüm var gücüyle Suriye ve İran arasındaki bağların seviyesini azaltmak istiyor. Özellikle de İran'ın Suriye'nin güneyindeki varlığını yok etmek istiyor. Bu, İsrail'in güvenliğinin sağlanması için gerekli" dedi.

Mısırlı politik analiz uzmanı İmad Hamruni de Sputnik'e açıklamasında, "ABD'nin Suriye'den çıkma konusundaki kararsızlığı, ülke içindeki karmaşık durumdan ve Beyaz Saray ile askerlerin tahliyesini durduran Pentagon arasındaki politik çatışmalardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Hamruni, "Suriye'de kalmak ABD için çok önemli, çünkü Suriye, Irak ve Türkiye arasındaki sınır bölgeler üzerinde kontrol sağlıyor. Petrol, doğalgaz ve diğer değerli kaynaklar için lojistik yollar bu bölgelerden geçiyor" diye ekledi.