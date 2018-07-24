Lübnanlı uzman: Beyaz Miğferler İngiliz ve Amerikan istihbaratının talimatıyla mizansen yaptı

Lübnanlı emekli General Amin Hteyt, Beyaz Miğferler’in Suriye’den tahliye edilmesinin, söz konusu örgütün tam anlamıyla Batı’ya ait bir ürün olduğunu gösterdiğini, Beyaz Miğferler’in ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye her türlü saldırısının haklı çıkarılması için ‘sipariş üzeri bilgi fonu’ üretme görevini yerine getirdiğini belirtti.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets BM, Beyaz Miğferler'in Suriye'den tahliye edilmesi operasyonunu sahiplenmedi: Bizim bir alakamız yok

Suriye'de insanların kurtarıldığı düzmece mizansenler üretmekle ve aşırıcılık yanlılarıyla işbirliği yapmakla suçlanan Beyaz Miğferler örgütünün üyeleri, aile fertleriyle birlikte Suriye'den İsrail'e tahliye edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Beyaz Miğferler'in Suriye savaşı sırasında en çok ses getiren provokasyonlarda parmağı olduğu, örgüt üyelerinin Suriye'den tahliye edilmesinin bu kişilerin özünü ve ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Sputnik'e konuşan Lübnanlı emekli General Amin Hteyt, Beyaz Miğferler'le ilgili açıklamalarda bulundu. Hteyt, Beyaz Miğferler'in Suriye'den tahliye edilmesinin, söz konusu örgütün tam anlamıyla Batı'ya ait bir ürün olduğunu gösterdiğini, Beyaz Miğferler'in ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye her türlü saldırısının haklı çıkarılması için ‘sipariş üzeri bilgi fonu' üretme görevini yerine getirdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

'SURİYE'YE KARŞI DÜZENLENEN OPERASYONLARDA DESTEK SAĞLADILAR'

© REUTERS / Abdalrhman Ismail Suriye Baş Müftüsü Beyaz Miğferler’e yüklendi: Onlar savaş suçluları

"Yaratıcının yarattığını nasıl kurtardığını gördük. Bununla ilgili birçok kanıt olduğu için böyle konuşuyorum. Birincisi, bu grup ABD'nin desteğiyle İngiltere tarafından kuruldu, ikincisi, bu kişiler İsrail'deki askeri kamplarda eğitildi ve ardından Suriye'ye yollandı. Üçüncüsüyse, sözde belgesel çekimleri İngiliz ve Amerikan istihbaratının talimatıyla yapıldı, bu çekimler, Suriye'ye karşı düzenlenen operasyonlara bilgi bazlı destek sağladılar."

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Ortadoğu Merkezi'nden Vladimir Fitin, Sputnik'e verdiği demeçte Beyaz Miğferler'in kurgulanmış video çekimlerini İngiliz ve Amerikan istihbaratının talimatıyla ve onların parasıyla yaptığını söyledi.

Fitin, "Şimdi bu kişileri, hızla ilerleyen Suriye ordusunun ellerine düşmemesi için acilen Suriye'den tahliye ediliyor" diye konuştu.

Beyaz Miğferler'in şimdilik sadece bir kısmının tahliye edildiğine dikkat çeken uzman, diğer üyelerin teröristlerin kontrol ettiği bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü ve muhtemelen yeni bir provokasyon videosu hazırlıyor olabileceklerini aktardı.