Rus uzman Ankara'nın S-400 kararını değerlendirdi: ABD'nin blöfü başarısız oldu

Sputnik'e konuşan 'Arsenal Oteçestva' dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, ABD Kongresi'nin Rusya'dan S-400 alma kararından dönmeyen Türkiye'ye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatını durdurması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘Rus S-400'lerin yerine bizim F-35'lerimizi alın' hikâyesinin uzun süredir devam ettiğini söyleyen Leonkov, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD Rus uçaksavar füze sistemlerinin alımı ile ilgili Türkiye'ye baskı yapmak için her yöntemi denedi. Ancak Türkiye buna oldukça katı bir yanıt vererek, bu yöndeki kararından dönmeyeceğini bildirdi. O zaman ABD'de, Türkiye'ye 1-2 uçak verelim, belki de kararlarından vazgeçerler türünden bir çeşit oyun başladı. Amerikalılar entrika çevirdi, blöf yaptı, Türkiye'ye şantaj yaptı. Ancak gördüğümüz gibi başarısız oldular ve ABD Kongresi, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurma kararı aldı, bunun yanında bu karar kesin değil ve Ankara'nın Amerikan uçaklarına asla sahip olamayacağı anlamına gelmiyor."

Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemlerini seçme kararının mantıklı olduğuna dikkat çeken Leonkov, şöyle konuştu:

"Konuyu teknik açıdan değerlendirecek olursak, S-400'lerin alımı F-35'lere göre birçok bakımdan iyi. S-400'ler, birkaç yüz kilometre öteden hedefleri bulup imha edebilen ve hatta F-35 ve F-22 gibi ‘hayalet' uçaklara karşı koruma sağlayan savunma sistemleridir. F-35'leri konuşacak olursak, bu uçakların oldukça karmaşık ve skandallarla dolu bir geçmişi var, bu konuyu hem dış, hem de bizim basın ele almıştı. Bu nedenle ikisini de tartıya koyarsak, teknik güvenirliği ve savaşmaya hazır oluşu soru işaretleri bırakan F-35'leri almaktansa bir S-400 taburu satın alıp topraklarınızın etrafında güvenli hava sahası organize etmenin daha iyi olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Rusya ile diğer alanlarda işbirliği yapmak da Türkiye için avantajlı. Yani S-400'ler, onların bizden almayı planladığı son ürün değil. Özellikle de bizim savunma sanayii sektörümüzdeki büyük şirketlerle askeri-teknik işbirliği yapma planları var."