Rus uzman Ankara'nın S-400 kararını değerlendirdi: ABD'nin blöfü başarısız oldu

Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD Kongresi'nin Rusya'dan S-400 alma kararından dönmeyen Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını geçici olarak durdurmasının kesin bir karar olmadığını ve Ankara'nın Amerikan uçaklarına asla sahip olamayacağı anlamına gelmediğini belirtti.
Sputnik'e konuşan 'Arsenal Oteçestva' dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, ABD Kongresi'nin Rusya'dan S-400 alma kararından dönmeyen Türkiye'ye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatını durdurması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
‘Rus S-400'lerin yerine bizim F-35'lerimizi alın' hikâyesinin uzun süredir devam ettiğini söyleyen Leonkov, sözlerine şöyle devam etti:
"ABD Rus uçaksavar füze sistemlerinin alımı ile ilgili Türkiye'ye baskı yapmak için her yöntemi denedi. Ancak Türkiye buna oldukça katı bir yanıt vererek, bu yöndeki kararından dönmeyeceğini bildirdi. O zaman ABD'de, Türkiye'ye 1-2 uçak verelim, belki de kararlarından vazgeçerler türünden bir çeşit oyun başladı. Amerikalılar entrika çevirdi, blöf yaptı, Türkiye'ye şantaj yaptı. Ancak gördüğümüz gibi başarısız oldular ve ABD Kongresi, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurma kararı aldı, bunun yanında bu karar kesin değil ve Ankara'nın Amerikan uçaklarına asla sahip olamayacağı anlamına gelmiyor."
Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemlerini seçme kararının mantıklı olduğuna dikkat çeken Leonkov, şöyle konuştu:
"Konuyu teknik açıdan değerlendirecek olursak, S-400'lerin alımı F-35'lere göre birçok bakımdan iyi. S-400'ler, birkaç yüz kilometre öteden hedefleri bulup imha edebilen ve hatta F-35 ve F-22 gibi ‘hayalet' uçaklara karşı koruma sağlayan savunma sistemleridir. F-35'leri konuşacak olursak, bu uçakların oldukça karmaşık ve skandallarla dolu bir geçmişi var, bu konuyu hem dış, hem de bizim basın ele almıştı. Bu nedenle ikisini de tartıya koyarsak, teknik güvenirliği ve savaşmaya hazır oluşu soru işaretleri bırakan F-35'leri almaktansa bir S-400 taburu satın alıp topraklarınızın etrafında güvenli hava sahası organize etmenin daha iyi olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Rusya ile diğer alanlarda işbirliği yapmak da Türkiye için avantajlı. Yani S-400'ler, onların bizden almayı planladığı son ürün değil. Özellikle de bizim savunma sanayii sektörümüzdeki büyük şirketlerle askeri-teknik işbirliği yapma planları var."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)