'Putin'in Erdoğan'a yaptığı restoran esprisi, sadece espriden ibaret değil'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde BRICS zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Görüşmede Putin, esprili bir dille, Erdoğan’a daha önce kendisini bir restorana götürme sözü olduğunu hatırlattı. Ancak Rus lider, Rusya’da üretilen etlerin satıldığı bir restorana gitmeleri halinde daveti kabul edeceklerini söyledi.
Putin’in sözlerinin tamamen espriden ibaret olmadığını belirten Salin, şunları söyledi: "Putin her ülkenin liderinin yapacağı gibi, yerli işletmeler için lobicilik yaptı. Şöyle bir genel kanı var: Rusya, Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı yapıyor, Türkiye’de nükleer santral inşa ediyor, Türkiye de buna karşılık Rusya’ya tarım ürünleri sevkiyatı yapıyor. Her şey bundan ibaret değil. Türkiye bize yalnızca domates vermiyor…. Rusya da aynı zamanda Türkiye’ye çok çeşitli ürünler sevk ediyor, bunların arasında tarım ürünleri de var. Rusya, Türkiye’ye kendi pazarını daha fazla açarsa, Türkiye de karşılık olarak iç pazarını daha da açmak durumunda kalacak."
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