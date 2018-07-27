'Putin'in Erdoğan'a yaptığı restoran esprisi, sadece espriden ibaret değil'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir restorana götürme sözü olduğunu hatırlatması ve daveti yalnızca Rus etleri satılan bir yere gitmeleri halinde kabul edeceğini söylemesini değerlendiren Rus siyaset bilimci Salin, bu sözlerin sadece bir espriden ibaret olmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde BRICS zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Görüşmede Putin, esprili bir dille, Erdoğan’a daha önce kendisini bir restorana götürme sözü olduğunu hatırlattı. Ancak Rus lider, Rusya’da üretilen etlerin satıldığı bir restorana gitmeleri halinde daveti kabul edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rus siyaset bilimci ve Rusya Devlet Başkanlığı Finans Üniversitesi Siyaset Bilimi Araştırmaları Merkezi Müdürü Pavel Salin, Putin’in esprisini değerlendirdi.

Putin’in sözlerinin tamamen espriden ibaret olmadığını belirten Salin, şunları söyledi: "Putin her ülkenin liderinin yapacağı gibi, yerli işletmeler için lobicilik yaptı. Şöyle bir genel kanı var: Rusya, Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatı yapıyor, Türkiye’de nükleer santral inşa ediyor, Türkiye de buna karşılık Rusya’ya tarım ürünleri sevkiyatı yapıyor. Her şey bundan ibaret değil. Türkiye bize yalnızca domates vermiyor…. Rusya da aynı zamanda Türkiye’ye çok çeşitli ürünler sevk ediyor, bunların arasında tarım ürünleri de var. Rusya, Türkiye’ye kendi pazarını daha fazla açarsa, Türkiye de karşılık olarak iç pazarını daha da açmak durumunda kalacak."