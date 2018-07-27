Rus uzman: Özil skandalında asıl hedef başka

Rus asıllı Alman uzman Aleksandr Rahr, Almanya Milli Takımı'ndan istifa eden futbolcu Mesut Özil’le ilgili skandalda asıl hedefin, futbolcu değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf paylaşmasıyla Almanya'da futbolcuya yönelik eleştiriler baş gösterdi. Daha sonra da Rusya'nın ağırladığı FIFA 2018 Dünya Kupası'nda, bir önceki şampiyon Almanya'nın başarısızlığa uğramasının ardından Özil, suçlamalara maruz kaldı. Performansı küçümsenen Özil, ırkçılığa maruz kaldığını belirtti ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Almanya-Rusya Forumu Direktörü, Rus asıllı Alman uzman Aleksandr Rahr, Rus Vzglyad gazetesine Özil'in istifasını değerlendirdi.

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Rahr "Özil'in yaşadıkları Almanya'da son yıllarda yaşanan histerinin bir yansıması. Özil, Almanya'nın en iyi futbolcularından. Ama diğerleriyle birlikte ulusal marşı söylemediği için eleştiriliyor, kimileri bunu şüpheli bir davranış olarak gördü. Özil, marş sırasında Müslüman olduğu için dua ettiğini söyledi. Eleştirilere en çok neden olan şeyse Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi. Almanya Milli Takımı'nda oynayan Fransız asıllı biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la fotoğraf çektirse kimse bununla alakadar olmazdı" ifadelerini kullandı.

Rahr, olanların Almanya'da oluşan ‘diktatör Erdoğan' görüşünden kaynaklandığını, Özil'in Türk vatandaşlığı alabileceğini söyledi.

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Rahr "Şahsen ben Özil'in tarafındayım. Türkiye'de büyük saygı duyulan Erdoğan'la görüşmesi en doğal hakkı. Zira Özil'in kökeni Türkiye" dedi.

Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Lothar Matthaeus'un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğü için eleştirildiğini vurgulayan Rahr "Toplumuyla entegre bir kişinin kendi ruhunu, yüreğini korumak en büyük hakkı. İnsanın yetiştirildiği kültürle sıkı bir bağlantısı olabilir. Almanya'da ise ne yazık ki farklı bir anlayış var. Bence tüm olanlar Erdoğan'la ilgili. Almanya, Erdoğan'ın liberal değerlere karşıt olduğunu düşünüyor, tüm olanlar bununla ilgili" değerlendirmesini yaptı.

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Özil, Almanya'da doğup büyüdüğünü, vergi ödediğini, ama ne olursa olsun Almanlar için bir yabancı olarak kaldığını; milli takım kazandığında ‘Alman', kaybettiğinde de ‘göçmen' olduğunu ifade etmişti.

Rahr "Özil'in bunları söylerken abarttığını düşünmüyorum. Almanya'da yaşayan Rus kökenli biri olarak bunu ben de hep yaşıyorum. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yaşamazdım. Almanlar çok kültürlü bir ülke olduklarını söylüyorlar, ama gözlerine baktığınızda önceliğin Alman olmak olduğunu anlıyorsunuz. Almanya entegrasyon konusunda çok zor bir ülke, tamamen Alman kimlik, etik ve ahlaki değerlerine tabi olunması isteniyor" ifadelerini kullandı.

Rahr, Almanya yetkililerinin göçmenlerin, her şeyden üstün gördükleri liberal değer sistemini er ya da geç kabul edeceğini düşündüğünü belirtti. Rahr, Almanya'nın bir göçmen ülkesi haline geldiğini, buradaki göçmenlerin ‘iki ruh, iki gönül' taşımak istediğini kaydetti ve Erdoğan ile ilgili olduğunu belirttiği bu skandalın devam edeceği yorumunda bulundu.