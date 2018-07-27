'Kürtler, ABD ile anlaşmazlıklar yüzünden Suriye yetkilileriyle görüşmelere başladı'

Rus uzman Vladimir Fitin, "Amerikalılar, Türklerle ilişkileri düzeltmek için sadece Afrin ve Menbic’i değil, başka şehirleri de boşaltmaları için, Kürtlere baskı yapıyorlar. Ama bu Kürtlerin çıkarlarına son derece aykırı” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Hikmet Durgun 'Suriye Anayasası Komitesi listesinde PYD yok'

Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISS) Yakın ve Orta Doğu Merkezi başkanı Vladimir Fitin, Cuma günü TASS Ajansı'na verdiği demecinde, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM), Washington ile anlaşmazlıkları nedeniyle ilişkileri normale döndürme konusunda Şam ile görüşmeler başlattığını iddia etti.Kürtleri Şam ile müzakereye zorlayan başka nedenler de olduğunu ifade eden Fitin, "Kürtler, kontrollerinde bulunan topraklarda, Sünni aşiretlerle sorunlar yaşıyor. Ayrıca Kürtler kontrollerinde bulundurdukları petrolü satma konusunda da zorluklarla karşılaşıyorlar. Onlar, ancak Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeleri kullanarak petrol sevkiyatı yapabilirler" dedi.

Kürtlerin verdikleri kararlarda bağımsız olmadığını savunan Fitin şu ifadeleri kullandı: "Belirli anlaşmalar hakkında konuşmak için çok erken. Kürtler büyük ölçüde kendilerine silah ve mal sağlayan ABD'ye bağımlı. Her şey, ABD'nin alacağı pozisyona bağlı olacaktır".

Daha önce, Demokratik Suriye Konseyi Dış İlişkiler Sorumlusu Zoran Eluş Sputnik'e verdiği bir demeçte, Konsey delegasyonunun Şam'da Suriye liderliğiyle görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti.