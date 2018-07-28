Rus uzman: Suriye, İdlib operasyonunda Türkiye’nin çıkarlarını dikkate almak zorunda olacak

© REUTERS / SANA Suriye ordusu İdlib’i kurtarmaya hazırlanıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, İdlib'in Suriye ordusunun önceliği olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Fitin, bu bölgedeki teröristlerin yok edilmesi için başta Türkiye olmak üzere tüm tarafların çıkarlarının dikkate alınması ve müzakerelerin yapılması gerektiğini kaydederek, "Bu çok zor ve kapsamlı müzakereler olacak" dedi.

Daha önce Suriye'nin diğer bölgelerden tahliye edilen militanların İdlib'de yoğunlaştığını hatırlatan Fitin, "Bunlar, adını Hayat Tahrir eş-Şam olarak değiştiren Nusra, Özgür Suriye Ordusu, Afganistan ve Pakistan'dan da buraya gönderilen çeşitli cihatçı gruplar" ifadelerini kullandı.

Rus uzman, "Türkiye'nin İdlib'de birçok çıkarı var. Öncelikle Suriye sınırındaki sıhhi kordonu korumak ve hatta uzatmak ister. Bunun için sadece ABD değil Rusya'nın da onayına ihtiyaçları var" diye kaydetti.

Fitin, "Ayrıca İdlib operasyonu için ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt ve Amerikalıların varlığı da dikkate alınmalı" diye ekledi.