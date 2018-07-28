Rus uzman: Suriye, İdlib operasyonunda Türkiye’nin çıkarlarını dikkate almak zorunda olacak

Daha önce Suriye'nin diğer bölgelerden tahliye edilen militanların İdlib'de yoğunlaştığını hatırlatan Fitin, "Bunlar, adını Hayat Tahrir eş-Şam olarak değiştiren Nusra, Özgür Suriye Ordusu, Afganistan ve Pakistan'dan da buraya gönderilen çeşitli cihatçı gruplar" ifadelerini kullandı.
Rus uzman, "Türkiye'nin İdlib'de birçok çıkarı var. Öncelikle Suriye sınırındaki sıhhi kordonu korumak ve hatta uzatmak ister. Bunun için sadece ABD değil Rusya'nın da onayına ihtiyaçları var" diye kaydetti.
Fitin, "Ayrıca İdlib operasyonu için ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt ve Amerikalıların varlığı da dikkate alınmalı" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)