Rus uzman, Türkiye'nin BRICS'e katılma arzusunu değerlendirdi

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden öğretim üyesi Boris Dolgov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'e Türkiye'yi dahil etme isteğini Sputnik'e değerlendirdi.

'TÜRKİYE'NİN BRICS ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ GAYET İYİ'

Rus uzman, "Türkiye, Rusya'nın yer aldığı ekonomik birliklere katılma niyetini daha önce de belirtmişti. Şimdi de BRICS ile ilgili bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin Rusya ve diğer BRICS ülkeleriyle ilişkileri gayet iyi olduğu için bu, Ankara'nın olağan bir arzusudur" dedi.

'ABD'YE YÜZ ÇEVİRMEKLE İLGİSİ YOK'

BRICS ülkelerinin diğer ekonomik ve siyasi ittifaklarla karşı karşıya gelme amacında olmadığını belirttiğini anımsatan Dolgov, Türkiye'nin isteğinin ABD'ye yüz çevirmekle ilişkili olmadığının altını çizdi.

'TÜRKİYE, NATO ÜYESİ OLARAK KALACAK'

Dolgov, "Türkiye, ABD'nin müttefiki olarak kalacak. Ankara, NATO üyesi ve İttifak'tan ayrılmayı planlamıyor. BRICS'e katılım konusu, temel olarak Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri geliştirmeyi öngören ekonomi alanındaki istikametiyle bağlantılı bir konu. Dolayısıyla yeni bir durum söz konusu değil. Türkiye, Rusya ve BRICS ülkeleriyle ekonomik ilişkilere sahip ancak askeri-siyasi alanda NATO üyesi olarak kalacak" ifadelerini kullandı.