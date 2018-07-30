‘Türkiye'nin BRICS üyeliği için gerçekten şansı var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleştirilen BRICS zirvesi kapsamında, BRICS ülkelerine Türkiye'nin üyeliğine izin verme çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili BFM radyosuna konuşan Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Stratejik Gelişim Merkezi Başkanı Aleksandr Gusev, Türkiye'nin BRICS'e katılma şansının gerçekten olduğunu söyledi.

Gusev şunları söyledi: "BRICS'in bağımsız olarak üye olmak için gerçekten istekli ülkelerle genişleyeceği kuvvetle ihtimal. Türkiye'nin üyelik için gerçekten şansı olduğunu düşünüyorum. Bunun ne gibi getirisi olur? BRICS'in Türkiye'ye getirisi, Türkiye'nin üyelikten sağlayacağı getiriden çok daha fazla. Bunlar ekonomi alanında getiriler: BRICS bankası çerçevesinde Türkiye ciddi oranda ayrıcalık kazanacak. Elbette yerli para birimleriyle ticaret de söz konusu. Zira dolar ve euro'ya yönelim yok, bu Türkiye için çok önemli. Siyasi bileşkelere de bakacak olursak, bu da oldukça ciddi bir konu. Nitekim Erdoğan'ın Rusya'ya yönelik bir eğilimi olduğunu görüyoruz."