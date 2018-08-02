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21:43 02 Ağustos 2018
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    Dolar, Türk Lirası

    Rus ekonomistler değerlendirdi; Erdoğan'ın kabusu: Liranın çöküşü

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Analiz
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    Türkiye’nin döviz piyasasındaki durum gün geçtikçe daha sarsıcı bir 'doğal afete' dönüşüyor. Lira neredeyse her gün yeni düşüş rekorlarını kırıyor. Rus uzman Oleg Şagov, Türk döviz piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

    Dolar
    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liranın çöküşünü görüyor ama pes etmeyi düşünmüyor. Aksine ABD Başkanı Donald Trump idaresine yeni tehditler savuruyor.

    Piyasa, Türk liderinin tüm açıklamalarına oldukça açık bir şekilde tepki veriyor ve her açıklamayı yeni bir rekor izliyor.

    Dün, ABD’nin iki Türk bakana yaptırım kararını alması ve bazı Türk şirketlerine karşı yaptırım hazırlığı yapıldığı yönündeki açıklamadan sonra dolar kuru ilk kez 5 TL’yi geçti.

    Bugün Türk tarafının tüm açıklamalarından sonra düşüş devam etti.

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    Solid Yatırım ve Finans Şirketi Analiz Departmanı Başkanı Oleg Şagov, “Yatırımcılar, Türkiye’nin yaptırımlara yanıtının iki ülke arasındaki çatışma sarmalını daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştırmasından çekiniyor. Mesele diplomatik ilişkilerin kopmasına kadar gider mi? Türkiye kapıyı çırpar mı? NATO’dan çıkar mı? Bu soruları yanıtlamak henüz zor” yorumunda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamasını değerlendiren Şagov, “Türkiye’nin BRICS’e katılımı, ABD için ciddi jeopolitik şok olabilir ve Avrupa Birliği’ni Türkiye’yi daha önce sıralarına almadığı konusunda pişman edebilir” dedi.

    Şagov, “Belli ki, ABD’nin mevcut sıkı politikası ve bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerin dolara bağımlılığını azaltma eğilimi gelecekte ciddi jeopolitik değişikliklere yol açabilir” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Dolar/TL, TL, Türkiye-ABD ilişkileri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
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