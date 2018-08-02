Rus ekonomistler değerlendirdi; Erdoğan'ın kabusu: Liranın çöküşü

Piyasa, Türk liderinin tüm açıklamalarına oldukça açık bir şekilde tepki veriyor ve her açıklamayı yeni bir rekor izliyor.
Dün, ABD’nin iki Türk bakana yaptırım kararını alması ve bazı Türk şirketlerine karşı yaptırım hazırlığı yapıldığı yönündeki açıklamadan sonra dolar kuru ilk kez 5 TL’yi geçti.
Bugün Türk tarafının tüm açıklamalarından sonra düşüş devam etti.
KRİZ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KOPMASINA KADAR GİDER Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamasını değerlendiren Şagov, “Türkiye’nin BRICS’e katılımı, ABD için ciddi jeopolitik şok olabilir ve Avrupa Birliği’ni Türkiye’yi daha önce sıralarına almadığı konusunda pişman edebilir” dedi.
Şagov, “Belli ki, ABD’nin mevcut sıkı politikası ve bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerin dolara bağımlılığını azaltma eğilimi gelecekte ciddi jeopolitik değişikliklere yol açabilir” diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)