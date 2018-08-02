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    ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Rus uzman: Rahip Brunson krizi ABD için fırsat oldu, aslında farklılıklar çok daha derin

    © REUTERS / Joshua Roberts
    Analiz
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    ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlarını değerlendiren Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Yelena Suponina, iki ülke arasındaki ilişkilerde son yılların en ağır kötüleşmenin yaşandığını belirtti.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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    Rus medyasına konuşan Suponina, Türkiye ve ABD arasında böylesine güçlü bir bölünmenin nedenlerinin, rahip Andrew Brunson olayından çok daha derin olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “ABD’nin Türk bakanlara karşı yaptırımı, iki ülke arasındaki ilişkilerde son yılların en ağır kötüleşmesi. Gerilim uzun zamandır yükseliyordu ve görüşüme göre rahip Brunson olayı aslında Washington için biriken diğer sorunlardan dolayı Türkiye’yle ilgili hoşnutsuzluğunu ifade etmek için bir fırsat. Aslında farklılık çok daha derin."

    'TÜRKİYE İLE ABD, SURİYE VE IRAK'TA KARŞI KARŞIYA DÜŞTÜ'

    İki ülke arasında, öncelikle Suriye ve Irak sorunlarıyla ilgili görüş ayrılığı yaşandığını söyleyen Suponina, “ABD ve Türkiye, Suriye’de karşı karşıya geliyor. Irak’ta ise çıkarları 2003’te birbirine ters düşmüştü. ABD’nin komşu ülkelerinden birinde istediğini yapması Türkiye’nin hoşuna gitmemişti” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'ABD, Türk siyasetinin dayanıklılığını test ediyor'
    Ayrıca ABD’nin Türkiye’den, bazı Körfez monarşilerinin sergilediği itaati talep ettiğini dile getiren Suponina, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    'ERDOĞAN SERT BASKIYA ALIŞIK DEĞİL'

    — Ancak Erdoğan böyle konuşma tarzına alışık değil, bariz şekilde sert baskıya alışık değil. Onun iç ve dış politikada kendi çıkarları var. Erdoğan sadece ABD’ye bağlanma eğiliminde değil. Üstelik ABD’nin başında Donald Trump gibi öngörülemez bir idareci varken. Erdoğan, misal Rusya’yla ilişkileri geliştirmek istiyor ama bu ABD’nin hoşuna gitmiyor.

    'ABD'NİN F-35 SEVKİNİ DURDURMASI KABUL EDİLEMEZ'

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
    ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı
    - Şimdi, Türkiye’nin kendi askeri alımlarını çeşitlendirmesi nedeniyle F-35 savaş uçaklarının sevki donduruldu. Elbette Amerikan kanunları açısından Washington bu tür yaptırımları uygulama hakkına sahip ancak uluslararası mevzuat, uluslararası arenadaki davranış kuralları ve Ortadoğu bölgesindeki gerilimi azaltma amacı açısından böyle davranış kabul edilemez.

    — Rusya, Suriye’deki durumdan çıkış yolunu bulmaya ve Türkiye’yle işbirliği yapmaya çalışırken ABD, aksine durumu daha da alevlendiriyor ve Suriye’deki çatışmaya barışçıl çözüm bulma sürecinde önemli partner olan Türkiye’ye baskı yapıyor.

    'ERDOĞAN TEMKİNLİ'

    Pompeo ile Çavuşoğlu Washington'da kritik görüşme gerçekleştirdi.
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu ve Pompeo, yarın bir araya gelecek
    Türkiye’nin yaptırımlara tepkisini değerlendiren Suponina, yanıtın mutlaka olacağını ama Ankara’nın NATO ve Washington ile işbirliğinin sorgulanmasına kadar varmayacağını belirterek, “Erdoğan temkinli kalıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Singapur’da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmenin ilan edilmesi boşuna değil” dedi.

    Türkiye’ye yaptırımların, ABD’nin NATO içindeki ve dışındaki partnerlerine baskı için yeni bir araca sahip olmadığını gösterdiğini vurgulayan Suponina, “Trump, daha orijinal olabilirdi, birçok insan bunu bekliyordu. Ama onun partnerleriyle bile diyalog yürütme yöntemlerinden biri yaptırımlardır. Trump, hem İran gibi açık düşmanlara karşı hem de Türkiye gibi NATO partnerine karşı yaptırım uyguluyor” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD ilişkileri, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Andrew Brunson, Yelena Suponina, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Irak, Suriye, Rusya, Türkiye, ABD
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