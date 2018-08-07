Trump'ın yeni taktiği: Bu savaşı Erdoğan başlatmadı

'GÜLEN, ABD'NİN ERDOĞAN'A KARŞI MÜTTEFİKİ'
FETÖ lideri Fetullah Gülen'i ABD'nin Erdoğan'a karşı yürüttüğü mücadeledeki müttefiki olarak niteleyen Arkov, papaz Andrew Brunson'un ise Ankara'nın pazarlık ve şantaj aracı olduğunu ve bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Washington'a iade edilebileceğini kaydetti.
"Her şeye rağmen bu savaşı Erdoğan başlatmadı. Bu, Trump ve yeni ABD yönetiminin taktiği. Almanya ve Türkiye gibi partnerleri de dahil herkesi yeniden boyunduruk altına almaya çalışıyorlar" diye devam eden Arkov, bu taktiğin güçlü başkan görmek isteyen ABD'liler tarafından desteklendiğini ancak ekonomiye ve iş çevrelerine darbe indirdiğini belirtti.
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