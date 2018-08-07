Trump'ın yeni taktiği: Bu savaşı Erdoğan başlatmadı

Washington'un Ankara'ya her şeye rağmen kendisini yörüngesine çekeceği mesajını verdiğini belirten Rus uzman Arkov, buna karşılık olarak Erdoğan'ın Trump'a kendisiyle boy ölçüşecek güçte olduğunu gösterdiğini ifade etti. Arkov, savaşı başlatan tarafın Erdoğan olmadığını da vurguladı.

Sputnik Azerbaycan'a demeç veren Rus siyaset uzmanı Vitaliy Arkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ABD Başkanı Donald Trump'la eşit seviyeye getirdiğini ve bu durumun Erdoğan'ın hem yurtiçindeki hem de bölgedeki pozisyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

'GÜLEN, ABD'NİN ERDOĞAN'A KARŞI MÜTTEFİKİ'

FETÖ lideri Fetullah Gülen'i ABD'nin Erdoğan'a karşı yürüttüğü mücadeledeki müttefiki olarak niteleyen Arkov, papaz Andrew Brunson'un ise Ankara'nın pazarlık ve şantaj aracı olduğunu ve bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Washington'a iade edilebileceğini kaydetti.

"Her şeye rağmen bu savaşı Erdoğan başlatmadı. Bu, Trump ve yeni ABD yönetiminin taktiği. Almanya ve Türkiye gibi partnerleri de dahil herkesi yeniden boyunduruk altına almaya çalışıyorlar" diye devam eden Arkov, bu taktiğin güçlü başkan görmek isteyen ABD'liler tarafından desteklendiğini ancak ekonomiye ve iş çevrelerine darbe indirdiğini belirtti.