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    Temmuz 2018 NATO liderler zirvesinde Merkel-Erdoğan görüşmesi

    Berliner Zeitung: Erdoğan, Almanya'ya yardım istemeye gelecek

    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    Analiz
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    Türkiye'nin ekonomik krizin eşiğinde olduğunu yazan Berliner Zeitung gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardıma ihtiyacı olduğu için Almanya'ya gideceği görüşünde.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret, Türk ekonomisinin durumu Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları.

    Temmuz 2018 NATO liderler zirvesinde Merkel-Erdoğan görüşmesi
    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    Erdoğan'ın Almanya'ya devlet ziyaretinin tarihi belli oldu
    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Berliner Zeitung gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım istemek için Almanya'ya geleceğini yazdı.

    "Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum" denilen Berliner Zeitung haberinde, şu ifadelere yer verildi:

    "Peter Steudtner, Meşale Tolu ve Deniz Yücel'in rehinelik krizi sanki unutulmuş gibi. Devlet ziyaretinde yine rehineler konu edilecek. Erdoğan Almanya'ya iltica etmiş olan darbeci olarak tanımladıklarının iadesini isteyecek. Karşılığında muhtemelen siyasi tutuklu olarak alıkoyduğu yedi Alman vatandaşının serbest bırakılmasını önerecek. Almanya böyle bir pazarlığa oturamaz, oturmak zorunda da değildir. Çünkü Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor."

    'DIŞ BORÇ YÜKÜ ALTINDAKİ TÜRKİYE, LİRA'NIN DEĞER KAYBETMESİNE GÖZ YUMAMAZ'

    Türk Lirası, TL
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Reuters'tan dolar/TL kuru için 7 senaryo
    Frankfurter Allgemeine Zeitung da, Türkiye'nin ekonomik durumuna ayırdığı yorumda sıkıntıların nedeninin sadece dış ilişkilerdeki gerginlikte aranamayacağını belirtti:

    "Türk hükümeti enflasyon oranını yeniden yüzde 10'un altına çekmesini umduğu yeni ekonomi politikalarının taslağını açıkladı. Türk Lirası Ocak ayından bu yana Dolar karşısında yaklaşık üçte bir oranında değer kaybına uğradı. On yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 18.5'le kredi notu düşük kalkınma halindeki ülkeler düzeyine geldi. Çalkantıları sadece Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığa bağlamak işin kolayına kaçmak olur. Türkiye belli bir süredir yabancı yatırımcıyı ürküten uygulamalara başvuruyor. Yüksek dış borç yükü altındaki Türkiye, Lira'nın değer kaybetmesine göz yumamaz. Aksi takdirde dövizle borçlanmış olan işletmelerin ve bankaların durumu sarsılır."

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    Etiketler:
    ekonomi, dolar, Türk lirası, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Berliner Zeitung, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, ABD
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