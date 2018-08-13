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19:00 13 Ağustos 2018
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    S-400 hava savunma sistemi

    'TL'deki değer kaybı, S-400 alımı için bir tehdit oluşturmuyor'

    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Analiz
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    Konu:
    Türkiye - ABD krizi: İttifaktan yaptırımlara (37)
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    Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemlerinin ücretini karşılayabilecek güçte olduğunu ve bu alım sayesinde askeri ve siyasi otoritesini güçlendireceğini belirterek, TL'nin düşmesinin anlaşmanın geleceğiyle ilgili bir tehdit yaratmadığını ifade etti.

    S-400
    © Sputnik / İlya Pitayev
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    Sputnik'e konuşan 'Natsionalnaya Oborona' (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, "S-400 anlaşması için bir tehdit bulunmuyor. Rusya, bu anlaşma için Türkiye'ye kredi sağladı. Dolarla ödeme yapılmazsa, diğer para birimleriyle ödeme yapılabilir, dolayısıyla herhangi bir zarar oluşmayacak" dedi.

    'TÜRK EKONOMİSİ S-400'LERİN ÜCRETİNİ KARŞILAYACAK GÜÇTE'

    Türk ekonomisinin S-400'lerin ücretini karşılayacak ve krediyi geri ödeyecek güçte olduğunun altını çizen Korotçenko, "ABD'nin Türk halkında rahatsızlık yaratmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için Türk ekonomisine büyük zarar verdiği bu dönemde, Erdoğan, Rusya'yla yakınlaşacak" ifadelerini kullandı.

    Korotçenko'ya göre Erdoğan'ın S-400 anlaşmasındaki amacı, ülkesinin havacılık ve uzay alanında egemenliğini sağlamak.

    'TÜRKİYE'NİN ASKERİ VE SİYASİ OTORİTESİNİ ARTIRACAK'

    Erdoğan'ın Türkiye'ye askeri baskı yapılması durumunda ülkesinin hava sahasını kontrol ederek avantajlı konumda olacağını çok iyi anladığını kaydeden Korotçenko, S-400'lerin sadece Erdoğan'ın otoritesini değil, Türkiye'nin askeri-siyasi otoritesini artıracağını vurguladı.

    Konu:
    Türkiye - ABD krizi: İttifaktan yaptırımlara (37)

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri, TL, S-400, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi, İgor Korotçenko, Türkiye, Rusya
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