‘Türkiye'deki panik devam ederse, dolar 70-75 rubleyi bulabilir'

Dolar Nisan 2016'dan beri ilk kez 68 rublenin üzerine çıktı. Türk lirası da son bir haftada ciddi bir gerileme yaşadı. Rus Kommersant FM ekonomi yorumcusu Oleg Bogdanov, Türk lirasının düşüşünün Rus ekonomisindeki olası etkilerini değerlendirdi ve Türk lirasının değer kaybıyla yaşanan panik artarsa, doların 70-75 rubleyi bulabileceğini söyledi.

© REUTERS / Murad Sezer Türkiye’de hızla değer yitiren TL Avrupa ve Rusya için nasıl bir tehlike barındırıyor?

‘Türk lirası ve sorunları mı, yoksa ABD'nin yaptırımları mı ruble üzerinde daha fazla baskı yaratıyor?' sorusunu yanıtlayan Bogdanov "Yüzde olarak baskı oranını söylemek zor. Ancak yüzde 50/50 oranında olduğunu söyleyebiliriz. Türk lirası da gelişmekte olan diğer piyasaların para birimleri de baskı altında" dedi.

Yabancı dövizlerin alımının durdurulmasının Rus ekonomisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirten Bogdanov "Ayrıca gelişmekte olan piyasalarla, Türkiye'nin düzenlemeleri, Ankara'nın ABD ile ilişkileri ile bağlantılı genel bir durum var. Bunlar yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çekilmesini hızlandırdı, yatırımcılar çekilmeye devam ediyor. Tüm bunlar ciddi anlamda 1997 krizini andırıyor. O zaman da ilk önce gelişmekte olan piyasalar baskı altına girmişti. Kriz daha sonra gelişmiş piyasalara da yansıdı, bu noktada da bir çöküş başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Rus ekonomisinin durumunun daha çok iç duruma, Rusya'nın ABD ile ilişkilerine bağlı olduğunu belirterek uzun zamandır süren karşılıklı cepheleşmenin üzerine ABD'nin yaptırımları eklendiğini, bu durumun finansal kuruluşların işlemlerine ciddi oranda etki edeceğini belirtti.

Rublenin önümüzdeki günlerde en kötü hangi durumda olacağı yönünde tahminde bulunması istenen Bogdanov "Türkiye'deki panik artarsa, bana kalırsa en kötü senaryolar gerçekleşebilir" dedi. Bogdanov, doların 70-75 rubleye çıkabileceğini ifade etti.