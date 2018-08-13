Rus uzman: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları, Trump'ın hummalı politikasının ürünü

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Rus uzman: TL'de yaşanan kaybın bir kısmı telafi edilebilir

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘hummalı politikası'nın bir örneği olarak değerlendiren Boldırev, şunları söyledi: "Trump'ın Ortadoğu bölgesinde ve özellikle Kudüs meselesi konusunda attığı adımları hatırlarsak, Türkiye'ye karşı getirilen yaptırımları aslında Amerikan liderin izlediği ‘hummalı' ve öngörülemez poliikasının yeni bir örneği olarak nitelendirebiliriz. Açıkçası, Trump'ın Ortadoğu bölgesindeki en yakın müttefiği ve Rusya'nın Karadeniz'deki tek önemli partneri ile ilişkilerinde gerginlik tırmandırarak hangi hedefe ulaşmayı amaçladığını tahmin etmek bile zor".

Trump'ın attığı adımların temelindeki nedenleri de yorumlayan Boldırev, "Bir yandan, Trump bu şekilde davranarak Washingtondaki elitlere başkanın ABD'nin Ortadoğu bölgesindeki çıkarlarını korumaya devam ettiği ve bu çıkarlara zarar verecek herhangi bir tavizde bulunmayacağını göstermek istiyor olabilir. Öbür yandan, Amerikan liderin adımları, Türkiye'nin kararlarına olası sonuçlarını düşünmeden fevri davranarak ani çıkışlar yapma tarzında bir stratejinin parçası da olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzman, şimdiki Türk-Amerikan krizinin olası sonuçlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Bu gerginliğin nelere yol açabileceği ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri orta vadede yıpratacağını tahmin etmek oldukça zor. Ancak kısa vadede bu ilişkilere büyük darbe vurulacağı aşikar. ABD yönetiminin attığı adımlar, Amerika'nın Ortadoğu'da net bir tutuma sahip olmadığı, verilen kararların olası sonuçlarının iyice hesaplanmadığının göstergesi. Çünkü Ankara'nın bu kadar sert ekonomik baskı altındayken bile Ortadoğu'daki pozisyonu, İran ile ilişkileri, Suriye politikası ve ABD'li rahip Branson davası ile ilgili tutumunu değiştireceğini düşünmek bile zor"