'TL krizinin ana mağdurları İspanyol ve Fransız bankaları olabilir'

Rus basınına demeç veren Sabitov, "Lira düşüşünü sürdürdü ve bu durum, yatırımcıları Türkiye'nin kredibilitesi konusunda endişeye sevk ediyor ve diğer ülkeler ve para birimleriyle ilgili çekince yaratıyor. Bize göre krizin ana nedeni FED'in faizleri yükseltmesi. Bu hamle, ABD tarafından yaptırım riskini artırıyor" dedi.

Liranın devalüasyonunun ve faiz oranlarının artışının Türk şirketleri dış borçları ödeme konusunda zor duruma düşürebileceğini de öngören Sabitov, Türkiye'nin temerrüde düşmesinin ise düşük ihtimal olduğunun altını çizdi.

Türk bankalarının büyük oranda kurumsal temerrütle karşı karşıya oluğunu savunan Sabitov'a göre bu durum Türk bankalarının Avrupalı ortaklarına olumsuz yansıyabilir.

Rus uzman, sırasıyla İspanyol, Fransız, İtalyan ve ABD'li bankaların risk altında olduğunu kaydederek Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, UniCredit SpA ve BNP Paribas SA için halihazırda tehdit oluştuğunu vurguladı.