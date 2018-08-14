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    Türkiye ve ABD bayrakları

    Rus uzman: Türkiye ABD'ye daha bağımlı, karşı tedbir imkânları kısıtlı ve yetersiz

    © Flickr / Victoria Pickering
    Analiz
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yapımı elektronik ürünlerin boykot edileceği açıklamasıyla ilgili konuşan Rus uzman Viktor Nadein-Rayevskiy, Ankara'nın tedbir imkânlarının Türkiye'nin ABD'ye bağımlılığının, ABD'nin Türkiye'ye bağımlılığından daha fazla olmasından dolayı yetersiz ve kısıtlı olduğunu ifade etti.

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    © AFP 2018 / BENOIT DOPPAGNE
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    Sputnik'e konuşan uzmanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Washington'ın yaptırımlarına karşılık olarak ABD'den elektronik ürünlerine boykot uygulanacağı açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

    Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi, Karadeniz-Hazar Bölgesi Siyasi ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Viktor Nadein-Rayevsiy, Türkiye'nin pes etmek gibi bir niyeti olmadığını, Washington'a baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

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    Türkiye'nin ABD'den elektronik ürün satın almama kararını son derece mantıklı olarak nitelendiren Nadein-Rayevsiy, bunun daha çok Çinli ve Güney Koreli elektronik şirketlerin işine yarayacağını ifade etti.

    Nadein-Rayevsiy "Türkiye, ABD'nin en büyük pazarı değil. Türkiye'nin karşı tedbir araçları kısıtlı, zira Türkiye'nin, ABD'ye olan bağımlılığı, ABD'nin Türkiye'ye olan bağımlılığından daha fazla. Sanırım bu en önemli nokta" dedi.

    Ankara'nın tedbirlerinin henüz yetersiz kaldığını belirten Nadein-Rayevsiy, Merkez Bankası'nın liranın düşüşünü durdurmak için 2 buçuk milyar dolar bozdurduğunu hatırlattı.

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    © AA / Kayhan Özer
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    Nadein-Rayevsiy "Türkiye'nin dolar rezervi çok büyük değil, 21 milyar dolar. Bu da böyle harcamaların gerçekleştiği koşullarda hızla bitecektir. Sonunda da ülkenin dolar rezervi tükenir, dolar rezervi olmadan da olmaz" dedi.

    Yeni reformların gerektiğini belirten Nadein-Rayevsiy "Reformlara yönelik planlar var, bu planlar arasında döviz müdahaleleri, yapısal değişiklikler yapılması planlanıyor. Ancak bunlar kısa vadede etki etmez, bunlar uzun vadede etkili olacak tedbirler" dedi.

    Rus uzman, Ankara'nın açıklamalarının şimdilik sadece kağıt üzerinde olduğunu ve ekonomi üzerindeki etkilerini bekleyip görmenin gerektiğini vurguladı.

    Etiketler:
    Karadeniz-Hazar Bölgesi Siyasi ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi, Viktor Nadein-Rayevsiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Türkiye, ABD, Washington
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