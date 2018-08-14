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    ABD'li elektronik ürünlerini boykot kararı: Türkiye, gerçekçi bir ekonomik kalkınma ve üretim sürecine girdi

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Analiz
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerini boykot etme kararını yorumlayan Rus uzman Belyayev, Türkiye'nin çok zorlu ancak tamamen gerçekçi bir ekonomik kalkınma ve üretim sürecine girdiğini belirtti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
    Sputnik'e demeç veren Borsa Piyasası ve İşletme Enstitüsü Baş İktisatçısı Dr. Mihail Belyayev, Erdoğan'ın boykot kararıyla Türkiye'nin çok zorlu ancak tamamen gerçekçi bir ekonomik kalkınma ve üretim sürecine girdiğine işaret etti.

    'SİYASİ İRADE VE MALİ KAYNAK VARSA…'

    Belyayev, "Elbette kimse Türkiye'nin bu zor elektronik teknolojiyi üretmeyi yasaklamıyor ancak bunun için bilimsel altyapı, uygun kadrolar ve üretim kültürü gerekiyor. Türkiye, gerekli aksamları Çin, Malezya ve diğer ülkelerden alabilir. Hatta Rusya'ya da başvurabilir. Bunların hepsi mümkün. Ayrıca eğer bir şeyi istiyorsanız ve bunun için siyasi irade ve mali kaynak varsa, o zaman her türlü ekonomik sorunu çözersiniz" dedi.

    'BÜYÜK ÇABA, İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ KARAR VE SİYASİ KARARLILIK GEREKTİREN BİR YOLCULUK'

    "Görünen o ki, Türkiye bu yola ciddi şekilde girdi ve bu konuda birtakım gelişmeler yaşanacak. Ancak maddi, örgütsel ve teknik anlamda çok masraflı bir yolculuğa hazır olunmalı" diye devam eden Belyayev, bu yolculuğun büyük çaba, iyi düşünülmüş kararlar ve büyük bir siyasi iradeyle kararlılık gerektirdiğinin altını çizdi.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    Rus uzman: Türkiye ABD'ye daha bağımlı, karşı tedbir imkânları kısıtlı ve yetersiz
    Erdoğan SETA tarafından düzenlenen sempozyumdaki konuşmasında, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını belirterek, "Onların iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Vestel var, biz bunları uygulayacağız" demişti.

    Etiketler:
    Borsa Piyasası ve İşletme Enstitüsü, Dr. Mihail Belyayev, Türkiye, ABD, Rusya
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