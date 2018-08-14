ABD'li elektronik ürünlerini boykot kararı: Türkiye, gerçekçi bir ekonomik kalkınma ve üretim sürecine girdi

'SİYASİ İRADE VE MALİ KAYNAK VARSA…'
Belyayev, "Elbette kimse Türkiye'nin bu zor elektronik teknolojiyi üretmeyi yasaklamıyor ancak bunun için bilimsel altyapı, uygun kadrolar ve üretim kültürü gerekiyor. Türkiye, gerekli aksamları Çin, Malezya ve diğer ülkelerden alabilir. Hatta Rusya'ya da başvurabilir. Bunların hepsi mümkün. Ayrıca eğer bir şeyi istiyorsanız ve bunun için siyasi irade ve mali kaynak varsa, o zaman her türlü ekonomik sorunu çözersiniz" dedi.
'BÜYÜK ÇABA, İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ KARAR VE SİYASİ KARARLILIK GEREKTİREN BİR YOLCULUK'
"Görünen o ki, Türkiye bu yola ciddi şekilde girdi ve bu konuda birtakım gelişmeler yaşanacak. Ancak maddi, örgütsel ve teknik anlamda çok masraflı bir yolculuğa hazır olunmalı" diye devam eden Belyayev, bu yolculuğun büyük çaba, iyi düşünülmüş kararlar ve büyük bir siyasi iradeyle kararlılık gerektirdiğinin altını çizdi.
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