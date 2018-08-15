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    F-35

    Rus uzman: Türkiye'nin F-35 alması ABD için para skandalına dönüşebilir

    CC BY 2.0 / Rennett Stowe / F-35
    Analiz
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    Rus askeri uzman Dmitriy Vitaleviç Drozdenko, Türkiye'nin F-35 satın alması halinde, uçaklarla ilgili bilgi sızıntısının yaşanabileceğini ve bunun ABD için para skandalına dönüşebileceğini ifade etti.

    Donald Trump Beyaz Saray'daki F-35 tanıtımında Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson'la
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Rusya'da yayınlanan askeri dergi Arsenal Oteçestva Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Dmitriy Vitaleviç Drozdenko, ABD'nin F-35'leri neden Türkiye'ye vermek istemediği hakkında değerlendirmede bulundu.

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Drozdenko, S-400 satın alan Türk ordusuna geçmesi halinde F-35'lerin çok da ilginç bir yanı olmadığının ortaya çıkabileceğini, bunun uçaklardan büyük bir gelir elde eden ABD için para skandalı yaratabileceğini ifade etti.

    Drozdenko "F-35'lerin çok karmaşık bir sistemi var. Her karmaşık sistem gibi çok sayıda kusur, bozukluk ve başka sorunları da mevcut, bunları onarmak da çok zor. ABD bu uçaklara katlanıyor, çünkü bu pahalı ve büyük bir iş. F-35 sözleşmeleri trilyonlarca doları buluyor" ifadelerini kullandı.

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    F-35'lerin bir saat uçuşunun 40 bin dolara, F-18'lerin uçuşununsa yaklaşık 18 bin dolara mal olduğunu belirten Drozdenko, Rusya ile ABD'nin savaş uçakları konusunda farklı bir yaklaşımı olduğunu söyledi.

    Drozdenko "ABD, uçaklarında görünmezlik konusuna çok fazla bel bağlıyor, radarlarını modernize ediyor. Ancak görünmezlik her şeyin çaresi değil ve savaşta da zaferin garantisini vermiyor. Rusya ise görünmezlik teknolojisini kullanıyor, böyle uçaklarına öncelik veriyor. Bu tarz pahalı uçakların gerçekten gerekli olup olmadığı da ayrı mesele. Bu hem F-35'ler hem de Su-57 uçaklarıyla ilgili. Bu arada Rus Su-35C uçaklarının F-35'leri pekâlâ görebildiğini de göz önünde bulundurmak gerek" ifadelerini kullandı.

    Rus Su-57 avcı uçağı
    © Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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    Drozdenko, Ankara'nın F-35 yerine Su-57 alması olasılığının düşük olduğunu, F-35'ler için ödemenin yapıldığını belirtti.

    Drozdenko "Ayrıca Türkiye F-35'lerin üretim zincirinin bir parçası, Türkiye'nin bu süreçten çıkarılması Lockheed Martin şirketine zarar verir. Böyle bir durumda üretimin başka bir yerde yapılması gerek" dedi.

    Drozdenko, ABD'nin S-400 satın aldığı için de Türkiye'nin üzerine gittiğini belirterek, uçakları neden vermek istememesinin nedenini şöyle açıkladı:

    "Ankara F-35 alırsa, F-35'ler ilk kez Rus savunma sistemlerinin bulunduğu bir orduya girmiş olacak. Böyle bir durumda bu hayalet uçakların o kadar da görünmez olmadığı ortaya çıkar. Ayrıca veri sızıntısı olabilir ve F-35'lerin ilginç bir yanı olmadığı oraya çıkar. Bu da para skandalına dönüşebilir" dedi.

    ‘F-35 ALAN ABD'YE BAĞIMLI HALE GELİYOR'

    Drozdenko, F-35'lerin özelliklerinin belirlenmesinin, üzerindeki düzenlemelerin üretici firma tarafından uzaktan yapıldığını, uçağı satın alanın ‘düğmeyi elinde bulunduran' taraf olan ABD'ye bağımlı haline geldiğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD F-35'leri vermezse hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

    Etiketler:
    skandal, para, Su-57, F-35, Türkiye, ABD, Rusya
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