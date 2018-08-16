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    Çin Komünist Partisi yayın organı: Çin'in Türkiye gibi olacağı fikri absürd

    © AFP 2018 / Johannes Eisele
    Analiz
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    Türkiye ile ABD arasındaki gerilimler ve TL'nin dolar karşısında yaşadığı değer kaybı, Çin kamuoyunda "Çin, Türkiye olur mu?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Konuyla ilgili yayınlanan bir analizde, Çin'in 'ikinci Türkiye' olması fikri 'absürd' olarak nitelendirildi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS / Lintao Zhang
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    Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organlarından Global Times, yayınladığı bir analiz yazısında Türkiye krizine değindi. 

    Yaşanan krizin Türkiye'yle sınırlı olmadığı ve benzer krizlerin Güney Amerika, Asya ve Rusya'da da yaşandığı belirtilen yazıda, "Hızlı gelişen ekonomiler, beraberinde onları tehlikeye atan ciddi enflasyon tehlikeleri de barındırır" ifadeleri kullanıldı. 

    'GELİŞMEKTE OLAN TÜM ÜLKELER WASHİNGTON'A DİKKAT ETMELİ'

    Yaşanan krizde ABD'nin rolüne de değinilen yazıda, "ABD, kasıtlı ya da değil, gelişmekte olan ülkelerin pürüzsüz gelişimini görmek istemiyor ve krizleri derinleştirmek için bazı adımlar atıyor" denildi ve gelişmekte olan tüm ülkelerin Washington'un rolüne dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Yazıda ayrıca, gelişmekte olan ülkelerle ilgili olarak "Kaderlerini değiştirmek için bekleyebileceklerinden daha fazla çaba sarf etmek zorundalar" görüşüne yer verildi.

    'LİRA KRİZİ ÇİNLİLERİN ÇOĞUNU ENDİŞELENDİRDİ'

    Yayınlanan analizde, 'Lira krizinin' çoğu Çinliyi endişelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı Çinli internet kullanıcıları geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi Çin ile karşılaştırdılar ve Çin'in bir sonraki Türkiye olabileceğini öne sürdüler. Lira krizi pek çok Çinliyi endişelendirdi, ki bu kötü bir şey değil. Fakat durumun bir değerlendirmesi, ideolojik olarak değil, tarafsız olarak yapılmalıdır. Çin ekonomisini lanetlemek isteyenler ideolojik bir oyun oynuyor olabilirler. Bu görüş, ABD ekonomisinin bir sonraki İtalya ya da İspanya olacağını öngörmekle aynı."

    Nükleer santral
    © Sputnik / Konstantin Chalabov
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    'ÇİN İLE TÜRKİYE EKONOMİLERİ ARASINDA BENZERLİKTEN ÇOK FARKLILIK VAR'

    Çin ile Türkiye ekonomileri arasında benzerlikten çok farklılıkların bulunduğu belirtilen yazıda, "İki ülke de gelişmekte olan piyasalara sonradan dahil oldu ve her iki ülke de çeşitli ekonomik dengesizlikleri tecrübe etti. Ancak bu iki ülkenin ekonomik ölçekleri karşılaştırılamaz" ifadelerine yer verildi.

    Yazıda ayrıca iki ülkenin ekonomisi karşılaştırılarak "Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, en büyük üretim ülkesi ve en büyük ticaret ülkesidir. Çin'e etkili bir saldırıda bulunmak için, Türkiye'yi dizlerinin üzerine çöktüren saldırıdan daha fazlası gereklidir" denildi.

    Yazıda, "Çin, dünyadaki en rekabetçi reel ekonomiye ve en hızlı büyüyen tüketici pazarına sahiptir" ifadesiyle, Çin'in 'bir sonraki Türkiye olacağı' fikrinin absürd olduğu belirtildi.

    Çin
    © REUTERS / Thomas Peter
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    'TÜRKİYE KÜRESEL BİR MERKEZ DEĞİL'

    Öte yandan, Global Times editörü Li Yan imzalı 'Türkiye krizi Çin'i vurmaz' başlıklı bir diğer analizde ise, Çin Renmin Üniversitesi Uluslararası Para Enstitüsü'nden profesör Tu Yonghong'un görüşlerine yer verildi.

    Global Times'a konuşan Tu, yatırımcıların Türkiye'nin durumu hakkında çok fazla panik yaptıklarını söyledi ve "Türkiye küresel bir ekonomik merkez değil. AB üyesi bile değil. Ülkenin finans piyasası da diğer ülkelerle en az bağlantıya sahip, bu yüzden panik duyguları er ya da geç sakinleşecek" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    dolar, Türk Lirası, Global Times, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Çin, Türkiye, Rusya
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