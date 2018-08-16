WSJ: Erdoğan-Trump çatışmasının kazananı Putin olacak

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan çatışma sürecinde Rusya Devlet Vladimir Putin'in kazanan taraf olacağını yazdı. Gazeteye göre mevcut kriz, Rusya ve Türkiye arasında tarihi yakınlaşmanın önünü açabilir.

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Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik gerilimin Moskova ve Ankara'yı birbirine daha fazla yakınlaştırdığı Türk ve Rus basınının yanı sıra Batı basınında da geniş şekilde yer buluyor.

ABD'de yayınlanan WSJ, dünkü baskısındaki bir analizde "Türkiye, yaptırımlar yüzünden ABD'yle ilişkiler bozulduğu için Rusya tarafına kayıyor" başlığını kullandı.

'ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV AYNI GÖRÜŞTE'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin büyük baskı uyguladığı yönündeki sözlerini aktaran gazete, Ankara'da bulunan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Washington'u yaptırım, tehdit, şantaj uygulamakla ve dikte etmekle suçlayarak Türk mevkidaşına destek verdiğini belirtti.

WSJ'ye konuşan İsrailli askeri uzman Amir Oren, "Trump ve Erdoğan arasındaki çatışmanın kazananı Putin olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kısa süre önce Rusya'yı 'bölgesel güç' niteleyerek küçümseyen ABD basını, son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından Moskova'nın Avrasya'ya nüfuz konusunda ABD'yle eşit güce sahip olduğu görüşüne yer vermeye başladı.

'TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ TÜM ALANLARDA GELİŞEBİLİR'

Bu bağlamda WSJ, Rusya ve Türkiye'nin ABD'nin baskıcı politikasına karşı ortak hareket etmesinin mantıklı olacağını kaydederek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkiler gelişiyor, enerji alanında büyük projeler gerçekleştiriliyor ve S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı planlanıyor. Rusya ve Türkiye, ikili işbirliğini tüm alanlarda geliştirebilir" ifadelerine yer verdi.

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Bununla birlikte WSJ, yaşanan gerilimli sürecin ardından Türkiye'nin ABD'yle kendi çıkarlarına uygun bir anlaşma yapmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Ankara'daki bazı isimlerin Trump'la yaşanan çatışmada Rusya'yı koz olarak kullanmasından endişe edildiğini yazan gazete, oluşan bu durumun Rusya'ya fayda sağlayacağının altını çizdi.

WSJ, analizinin sonunda ABD'nin yaptırımlarının Türkiye ve Rusya arasında tarihi yakınlaşmaya hizmet edebileceğini ancak gerçeklerin ilk bakışta görünenlerden daha zor olduğunu ifade etti.