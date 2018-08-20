'Putin'in 'trollüğü' Batı'yı kızdırdı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılması ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşme, Batı basınında 'trolleme' olarak nitelendirildi. Rus yazar İvan Danilov'a göre, Putin'in yaptığı ise kendisi hakkındaki 'soğukkanlı katil KGB'li' algısını değiştirmekti.

Rus Crimson Alter dergisinde yazan İvan Danilov, Batı basınının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılması ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşmelere yönelik Batı'daki tepkileri değerlendirdi.

Putin'in ziyaretlerinin eleştirilere yol açtığını belirten Danilov, ziyaretlerin diplomatik çöküş olarak nitelendirildiğine dikkat çekti.

Danilov, "Batı'ya göre, bu görüşmeler Rusya ile ilgili yaptırım, Ukrayna, Suriye gibi konularda bir atılım gerçekleştirmedi. Ayrıca İngiltere ve ABD, Putin'in Kneissl'ın düğününde yaptığı sağlam tanıtım çalışmasından dolayı üzüntü duydu. Rus liderin Merkel'le yaptığı görüşme ve Kuzey Akımı 2'nin plana göre devam ettiğinin bildirilmesi de Batı'da üzüntü yarattı. Basın düğün ziyaretini 'Putin, Avrupa dış politikasına zarar verdi' olarak değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

'PUTİN, KGB'Lİ SOĞUKKANLI BİR KATİL OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Danilov'a göre, Batı'daki tepkiler 'boşuna' değildi. Nitekim, Putin, FIFA 2018 Dünya Kupas'na ev sahipliğinden sonra düğünde Kneissl'la birlikte dans edip semaver, tablo gibi hediyelerle de dünyanın sempatisini kazandı.

Milyonlarca futbolsever şampiyonadan sonra Rusya'nın korkunç bir yer değil, çağdaş, medeni bir ülke olduğunu gördü. Kneissl'ın düğününde de tüm dünya Putin'in normal hayatında sevecen, güleç yüzlü bir insan olduğunu öğrendi. Rus lider böylece 'KGB'li soğuk kanlı katil' algısını yıkmış oldu.

Diğer yandan düğün ziyareti Avusturya hükümetine karşı eleştirilere yol açtı. Viyana, Avrupa'daki dayanışma ruhunu bozmakla suçlandı.

'TRUMP YÜZÜNDEN MERKEL'LE PUTİN YAKINLAŞTI' İDDİASI

Danilov'a göre, ABD'de yayınlanan The Atlantic dergisinde de her şeyden ABD Başkanı Donald Trump suçlandı.

Dergideki bir makalede, "ABD'nin çelik ve alimünyuma yönelik vergileri, dış politikası yüzünden Merkel ve Putin bazı konularda işbirliğine sürüklendi" ifadeleri yer aldı.

Nitekim Avusturya, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sonra hâlâ Batı'daki 'dayanışma dalgasına' katılmadı ve Rus diplomatları sınırdışı etmedi. Merkel'le olan görüşmenin en önemli sonucu Kuzey Akımı 2 projesinin desteklenmesi oldu.

Konuyla ilgili Avrupalı bazı kaynaklar, ABD, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesi konusunda yaptırım uygulasa bile bir işe yaramayacağını, proje için paranın çoktan ayrıldığını kaydetti.

'TROLLÜK, DİPLOMASİNİN VARLIĞINI UNUTAN ABD'Lİ UZMANLARIN YAPTIĞI'

Bu nedenle Putin, diplomasi konusunda ustalık gösterdiği zaman, Batı'da Rus liderin bunu kasıtlı olarak, rakiplerini kızdırmak yaptığı düşünülüyor.

Sözgelimi The Atlantic dergisinde Putin'in Almanya ve Avusturya ziyaretleriyle Batı'yı trollediği ileri sürüldü ve konuyla ilgili yazılan bir makalede ‘Putin'in trollükle geçirdiği haftasonu' başlığı kullanıldı.

Ancak Putin'inki yalnızca pragmatik ve nazik bir yaklaşım olarak görülebilecekken, trollük olarak nitelenebilecek tek şey yaptırım çılgınlığından diplomasi diye bir şeyin varlığını unutan ABD'li uzmanların tavrı olabilir.