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20:31 21 Ağustos 2018
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    İdlib

    ‘Batı basını, cihatçıların kontrolündeki İdlib'i Şam'ın saldırdığı barışçıl yerleşim birimi olarak lanse ediyor'

    © REUTERS / Ammar Abdullah
    Analiz
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    Russia Today (RT) yazarı İlya Petrenko, Batı basınının tıpkı Halep'in teröristlerden kurtarılması operasyonunda olduğu gibi, Suriye'de kalan teröristlere ait son mukavemet noktası olan İdlib'i de Şam'ın saldırısı altındaki barışçıl yerleşim birimi olarak tanımladığı değerlendirmesini yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, ülkede teröristlere ait kalan son mukavemet noktası, ancak sadece CNN'in de aralarında bulunduğu Batılı ana akım basın kuruluşlarını takip edenlerin bunları öğrenmesi mümkün değil

    Petrenko'ya göre, Batı basını, teröristlerin kontrolünde olduğu bilgisini vermek yerine, bu bölgenin Suriye ordusun saldırdığı barışçıl yerleşim birimi olarak tanımlamayı yeğliyor.

    Fakat İdlib'de esasında çocuk infazları, insan kaçırma, işkence, gazeteci ve yardım çalışanlarına saldırı gibi bir dizi suça iştigal ettiği bilinen Tahrir el Şam (El Nusra veya El Kaide'nin Suriye kolu olarak da biliniyor), Ahrar uş-Şam, Ceyş-ul İslam ve Nureddin Zengi gibi terör örgütleri bulunuyor.

    Ceyş-ul İslam'ın daha önce kontrolündeki mahallelerde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için esirlerin bulunduğu kafesleri geçit töreniyle sergilediği dahi biliniyor.

    Bunlar arasındaki bazı gruplar da eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry döneminde 'terör örgütü' listesine alınanlar arasında.

    HALEP İÇİN DE AYNI YAKLAŞIM SERGİLENMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AA / Kayhan Özer
    'Rusya, Türklere vize serbestisini İdlib operasyonu öncesi pazarlık kozu olarak kullanıyor'
    Cihatçıların mukavemet noktasını (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad kuşatmasına karşı meşru bir direniş noktası olarak tanımlayan Batı basını, Halep'in doğusunun teröristlerden kurtarılması için yapılan operasyon sırasında da benzer bir yaklaşım sergilemişti.

    Sivillerin bombalandığı iddialarının yer aldığı haberler kol gezmiş, bu haberlerde 'ılımlı muhalif' olarak nitelenen grupların aslında 'terör örgütü' olduğu gerçeği göz ardı edilmişti.

    Suriye ordusu, İdlib'i kurtarmaya yönelik operasyonda ilerlerken, basında yine bir 'uluma' baş gösterdi.

    Sky News, İdlib'e ayrıcalıklı olarak erişim sağladığını iddia edip, bölgeyi ‘muhaliflerin elinde kalan son bölge' olarak nitelendirdi.

    ​Batı basınının durumu farklı gösterme çabaları görünüşe göre şimdiden patlak verdi. Sosyal medya kullanıcıları Sky News'un teröristlerin kontrolündeki bir bölgeye 'ayrıcalıklı erişimi' nasıl sağladığını sorguladı.

    'Kuşatma altındaki muhalifler' hikayesi konusunda bir diğer dezavantaj da, İngiltere'nin Suriye'deki muhaliflere yönelik para desteğini azaltıyor olması.

    Nitekim The Times gazetesi, desteği çekme kararının, savaşın sona ermesi ve muhaliflerin kontrolündeki son bölgelerin de 'cihatçıların eline geçmesinden' sonra alındığını yazdı.

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    Etiketler:
    Nureddin Zengi Tugayı, Ceyşul İslam, Ahrar'uş Şam, Tahrir El Şam, Rusya, Türkiye, İdlib, Suriye
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