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01:35 22 Ağustos 2018
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Türk usulü seferberlik: Krize rağmen Erdoğan'a destek neden azalmıyor?

    © AA /
    Analiz
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    ABD'yle ilişkilerdeki krize ve Türk Lirası'ndaki çöküşe rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın desteğini korumayı başardığına dikkat çeken Rusya'nın önde gelen iş ve ekonomi gazetelerinden RBK, Türk liderinin anti Amerikan sloganları ve megaproje vaatleriyle halkı ve muhalefeti seferber etmeyi başardığını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
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    ABD'yle ilişkilerdeki gerilimden kaynaklanan Türk Lirası'ndaki düşüş bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç seferber edici açıklamada bulunduğunu yazan RBK, vatandaşlara mevduatlarını liraya çevirme ve ABD yapımı elektronik ürünlerden vazgeçme çağrılarını örnek gösterdi.

    Haberde, "Erdoğan, birçok konuşmasında, hükümetin planladığı altyapı projelerini hayata geçirmekte başarılı olacağının altını çiziyor. Türk lider, konuşmalarından birinde, Türkiye tarihinin en büyük projesi olan Kanal İstanbul'un yapımını başlatmaya hazır olduğunu duyurdu" ifadelerine yer verildi.

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    RBK'nın sorularını yanıtlayan uzmanlar, giderek kötüleşen ekonomik durumun henüz Erdoğan rejiminin istikrarı için risk taşımadığı konusunda hemfikir.

    Geçtiğimiz haziran ayındaki seçimlerden zaferle ayrıldığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Konseyi'nin Türkiye uzmanı Timur Ahmetov, "Şu anda Erdoğan'ın amacı, ekonomik sorunların Amerikan yönetiminin eylemlerinden kaynaklandığına halkı inandırmak. Bununla birlikte Erdoğan, geniş halk desteğinin tadını çıkarmaya devam ediyor: giderek kötüleşen ekonomik durum ve ABD'yle ilişkilerdeki gerilim, halkın Erdoğan etrafında kenetlenmesine yol açacak" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Amerikan karşıtlığının şu anda Türk toplumunun tüm tabakalarında güçlü olduğunu dile getiren Rusya Bilimler Akademisi'nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevski, "Washington'un eylemleri Türkiye'de muazzam bir öfke yarattı, iktidar ise gerilimi ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmıyor. Aksine Erdoğan bu gerilim sayesinde ek destek alıyor" ifadelerini kullandı.

    Ekonomik gerilemenin nedenleri konusunda toplumda fikir birliğinin oluştuğunu söyleyen Nadein-Rayevski, "Muhalefet de Amerikan karşıtı duygular besliyor ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarından Beyaz Saray'ı sorumlu tutuyor" diye ekledi.

    Etiketler:
    politika, anti-amerikancılık, RBK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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