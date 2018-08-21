Türk usulü seferberlik: Krize rağmen Erdoğan'a destek neden azalmıyor?

Haberde, "Erdoğan, birçok konuşmasında, hükümetin planladığı altyapı projelerini hayata geçirmekte başarılı olacağının altını çiziyor. Türk lider, konuşmalarından birinde, Türkiye tarihinin en büyük projesi olan Kanal İstanbul'un yapımını başlatmaya hazır olduğunu duyurdu" ifadelerine yer verildi.
ORTAK DÜŞMAN ETRAFINDA BİRLEŞMEK
RBK'nın sorularını yanıtlayan uzmanlar, giderek kötüleşen ekonomik durumun henüz Erdoğan rejiminin istikrarı için risk taşımadığı konusunda hemfikir.
Geçtiğimiz haziran ayındaki seçimlerden zaferle ayrıldığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Konseyi'nin Türkiye uzmanı Timur Ahmetov, "Şu anda Erdoğan'ın amacı, ekonomik sorunların Amerikan yönetiminin eylemlerinden kaynaklandığına halkı inandırmak. Bununla birlikte Erdoğan, geniş halk desteğinin tadını çıkarmaya devam ediyor: giderek kötüleşen ekonomik durum ve ABD'yle ilişkilerdeki gerilim, halkın Erdoğan etrafında kenetlenmesine yol açacak" dedi.
Ekonomik gerilemenin nedenleri konusunda toplumda fikir birliğinin oluştuğunu söyleyen Nadein-Rayevski, "Muhalefet de Amerikan karşıtı duygular besliyor ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarından Beyaz Saray'ı sorumlu tutuyor" diye ekledi.
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