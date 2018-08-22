AFP ajansı, iki uzman ve adını açıklamayan bir diplomatın görüşlerine dayandırdığı analiz haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan papaz Brunson krizini hükümet lehine kullandığını yazdı.

Fransa merkezli haber ajansı AFP, ABD ile Türkiye arasında papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan, yaptırımlar ve dolar kurundaki artışla devam eden krizin değerlendirildiği bir analiz haber yayınladı.

Ajansın 'ABD ile husumet, Erdoğan'ın ekonomideki sorunların sorumluluğunu üzerinden atmasına yardımcı oluyor' başlıklı haberinde kaynak gösterdiği analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD krizini, ekonominin artan sorunlarının faturasını ülkedeki iç sorunlara değil dış bir düşmana kesmek için kullandığı görüşünde.

US feud helps Erdogan deflect blame for Turkey's economic woes https://t.co/ZyYRrNaPe4 pic.twitter.com/h2EOEcpCCx — FRANCE 24 English (@France24_en) August 22, 2018

Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Erdoğan'ın basın- yayın üzerindeki denetiminin, ABD'nin 'kötü adam' olarak gösterilmesine yardımcı olduğunu söyledi. "Erdoğan'ın ABD ile krizin bu raddeye varmasını istememesine rağmen durumu kullanma kararı aldığını düşünüyorum" diyen Çağaptay şöyle devam etti: "Erdoğan ülkedeki söylemi şekillendirebiliyor çünkü basının yüzde 90'ını kontrol ediyor. Şimdi de kendi politikalarının bir sonucu olan bu ekonomik krizi yalnızca ABD'nin yaptırımlarına bağlayabilir."

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen de Erdoğan'ın stratejisini şöyle özetledi: Ekonomik kriz sürecinde hükümetin sorumluluğunu en aza indirmek için halk desteğini ortak noktada toplamak. Ülgen faiz artışı olmaması halinde Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın piyasalara yeniden güven verebilme gücünün büyük ölçüde azalacağını söyledi.

Adını vermek istemeyen Avrupalı bir diplomat ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sergilediği davranışlarla, Türkiye'deki ekonomik durum için asıl suçlanması gerekenlerin arka planda kalmasını sağladığını söyledi. Söz konusu diplomat, asıl suçlunun da 'Merkez Bankası'nın harekete geçmesini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayark'ın gerekli önlemleri almasını engelleyen tek bir kişi olduğunu' işaret etti. Öte yandan diplomat, Türkiye'nin ABD ile, özellikle de Trump ile zıtlaşabileceğini düşünmesinin hata olduğunu savundu.

Öte yandan AFP'nin haberinin başında da görüş aldığı analistlerin görüşlerini destekleyecek ifadeler kullanıldı. Analistlerin, Trump'ın yaptırımlarından çok önce, üstü kapatılan dengesizliklerin ekonominin kötüye gittiğinin işareti olduğu konusunda uyardığını yazan AFP, Trump yönetiminin eylemlerinin ise Erdoğan'ın Türk Lirası'ndaki değer kaybı dahil krize konu olan meseleleri Beyaz Saray'a mal etmesine yaradığını görüşünü dila getirdi. AFP'nin haberine göre, Türk toplumunun her katmanında mevcut olan Amerikan karşıtlığı da bu yolda avantaj sağlamak için kullanıldı.