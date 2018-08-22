'Azerbaycan'ın KGAÖ'ye katılması bir ihtiyaç haline geldi'

Ermenistan'ın politik istikrarsızlık yaşadığı mevcut jeopolitik durumda Azerbaycan'ın Rusya'nın Güney Kafkasya'da tek güvenilir partneri olarak kaldığını kaydeden Mihaylov, "Ortak ekonomik projeler, Rusya'dan yeni silahların alınması, Azeri askerlerin Army-2018 uluslararası askeri oyunlarına katılması, tüm bunlar Moskova ve Bakü arasında güven dolu ilişkinin söz konusu olduğunu gösteriyor" diye kaydetti.

'OLASI KATILIMLA İLGİLİ KONUŞMALAR ASILSIZ DEĞİL'

Bu yüzden Bakü'nün KGAÖ ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) olası katılımıyla ilgili konuşmaların asılsız olmadığının altını çizen Rus uzman, Karabağ sorununun bu yönde bir engel olduğu görüşünün de yanlış olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Ermenistan da aynı sorunla KGAÖ'nun bir üyesi ve bu birliğin faaliyetinde tam katılımı var. Böylelikle eğer Azerbaycan, KGAÖ'ye katılma isteğinde bulunursa sadece bu örgüte üye olmaz aynı zamanda bu eski çatışmanın çözümü için Rusya'nın eline ek araçlar verir. Azerbaycan'ın KGAÖ'ye katılımının en büyük artısı, Ermenistan gibi onun da tüm Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinde barışın korunmasına yönelik askeri bloğun bir üyesi olacağı. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev arasında eylül ayında yapılması planlanan görüşme de tesadüf değil. Rusya tarafından son zamanlarda sıkça dile getirilen Bakü'nün güvenilir partner ve müttefik olduğu yönündeki konuşmalar da Moskova'nın Karabağ çatışmasının olumlu çözümünün ön ayağı haline gelebilir. Moskova, Bakü ve Erivan arasında her iki tarafı tatmin edecek konsensüse ulaşmaya çalışacak".

'DURUM RADİKAL BİÇİMDE DEĞİŞİYOR'

Bakü'de, Azerbaycan'ın KGAÖ'ye katılımının karşıtları olduğunu belirten Mihaylov, "Ama bugün durum radikal biçimde değişiyor. Küresel tehditler güçleniyor ve Rusya ile Azerbaycan arasındaki yakın ortak işbirliğini neredeyse ihtiyaç haline geliyor. Azerbaycan lideri bunu çok iyi anlıyor. Rusya'nın hiçbir zaman müttefiklerini satmayacağını da iyi biliyor" diye kaydetti.