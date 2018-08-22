'Rusya, Suriye'ye ABD'nin arkasını toplamak için gelmedi'

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi tek bir yolla mümkün

Sputnik'e açıklamalarda bulunan Cuma, şunları söyledi:

"Sayın Bolton'un açıklaması, daha önce ABD Başkanı'nın (Donald Trump) ‘Suriye ekonomisi için para harcamak istemiyor' ifadelerinin mantıklı devamı. Amerikalılar Suriye'ye yıkmak için geldi. Kırmak ise yapmak değil. Onlar, IŞİD'e karşı mücadele ettiklerini söylüyor ama fazlası için harca girmek istemiyor. Ama bilsinler ki IŞİD mağlup oldu, birazcık Palmira kaldı, birazcık da Fırat ötesi, ama genel olarak 'halifelik' mağlup oldu, artık yok. 'Başkentleri' Rakka yok edildi. Şehirden geriye sadece yıkıntılar kaldı ve onarılmıyor, Amerikalılar da ‘ne yapabiliriz ki' diyor. Bu Amerikalıların pozisyonu. Bu pozisyon çok rahat. Bir yandan Ortadoğu'yu teröristlerden kurtaran 'barış güvercinleri' gibi davranıyor, diğer yandan da daha fazla hiçbir şeyle ilgileri yok, hangi onarımdan bahsediliyor? Ayrıca elbette neden Suriye'yi onarsınlar ki. Başlıca amaçlarına ulaşmadılar ki, Beşar Esad halen iktidarda. Neden düşmanına yardım etsin? Onlar, oraya Suriye halkına yardım için gelmedi ki."

'RUSYA, POLİTİK ÇÖZÜMDEN YANA OLAN TEK ÜLKE'

Rusya'nın Suriye'de 'işin içinden çıkamadığı' yönündeki tüm açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Cuma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar, doğrularla olmasa da yalanlarla Rusya'ya etki yapmaya çalışıyor. Hesabı siz ödeyin diye. Ama Rusya Suriye'ye Amerikalıların arkasını toplamak için gelmedi. Şam'ın davetiyle teröristleri yok etmeye geldi. Ayrıca Rusya, politik çözümden yana olan, görüşmeleri düzenleyen tek ülke. Rusya, Suriye halkının tüm bu dehşetten sonra nasıl yaşayacağını düşünen tek ülke. Amerikalılar, bizim orada işin içinden çıkamadığımızı, bize baskı yapabileceklerini, ellerine bize baskı için bir aracın ele geçtiğini de nerden çıkardı? Rusya daha önce de Suriye halkına nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla kurtarılan topraklar bugün iyi kötü onarılıyor. Amerikalılar ise tüm bunları engellemeye çalışıyor."