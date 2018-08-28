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    Nükleer silah

    Rus uzmanlar yanıtladı: Türkiye nükleer silah geliştirir mi?

    © AFP 2018 /
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    Maksim Durnev
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    Türkiye'nin Batı'dan tamamen kopması durumunda nükleer silah geliştirebileceği iddiasını değerlendiren Rus uzman Nikulin, Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu alanda uzmanlar yetiştirebileceği gibi yurtdışından uzman getirebileceğini ifade etti.

    Nükleer silah
    © AFP 2018 /
    RG: Türkiye nükleer silah geliştirir mi?
    Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara-Washington hattındaki gerilimle bağlantılı olarak, Türkiye'nin Batı'dan tamamen kopması durumunda uzun vadede nükleer silahlanmaya gitmesi tehdidinin bulunduğunu belirtmişti.

    Sputnik'e konuşan uzmanlar, Türkiye'nin nükleer silah üretebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

    Sputnik'e demeç veren BM Biyolojik Komisyonu eski üyesi İgor Nikulin, "Türkiye, elbette bir potansiyele sahip. Oldukça gelişmiş bir ülke ve bu alanda uzman yetiştirebileceği gibi yurtdışından da uzman getirebilir" dedi.

    'TÜRKİYE 5-6 YILDA NÜKLEER SİLAH GELİŞTİREBİLİR'

    Rusya'nın inşa edeceği Akkuyu nükleer güç santrali de dahil Türkiye'de inşa edilecek nükleer santrallerden bahseden Nikulin, Ankara'nın işlenmiş nükleer yakıtları nerede toplanacağı konusunu şimdilik belirsiz süreliğine rafa kaldırmasının şüphe uyandırdığını belirterek, "Eğer Türkiye kendi başına hareket ederse 10 yılda, teknik yardım alırsa 5-6 yılda nükleer silah geliştirebilir" diye konuştu.

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
    © AFP 2018 / Bernd von Jutrczenka / dpa /
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    Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın Türkiye'yi bir süre dizginleyeceğini ancak ABD'nin eylemlerinin Ankara'yı ciddi tedbirler almaya itebileceğini savunan Rus uzman, "Anlaşma, elbette Türkiye'yi dizginleyecek. Batı'yla ilişkiler her şeye rağmen istikrarlı olacak. Ancak Batı, Türkiye'yi haydut devlet kategorisine koyarsa, o zaman her şey mümkün" diye ekledi.

    'TÜRKİYE HEDEF KOYARSA, BUNU HİÇBİR ŞEY ENGELLEYEMEZ'

    Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu ve kitle imha silahları uzmanı Nikolay Kostikin, Türkiye'nin kimyasal silah geliştirme hedefi koyması halinde bu hedefe ulaşmayı önleyecek bir neden bulunmadığını belirtti.

    Bazı ülkelerin buna karşı çıkacağını kaydeden Kostikin, "Şu anda hiç kimse, nükleer ülkeler kulübünün genişlemesini istemiyor. Nükleer silah sahibi tüm ülkeler, buna engellemeye çalışacak. Eğer Ortadoğu'da nükleer silah geliştirilirse, bu durum istikrarsızlığa neden olur" ifadelerini kullandı.

    Nükleer santral
    © Sputnik / Konstantin Chalabov
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    Rusya Enerji ve Güvenlik Merkezi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi nezdindeki Bilimsel Konsey üyesi Anton Hlopkov ise, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmadan da ulusal çıkarlarını koruyacak güce sahip olduğunu vurguladı.

    Hlopkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, siyasi ve teknik açıdan nükleer silah edinmekten çok uzakta. Nükleer silah üretilmesi, gerekli nükleer silah materyallerinin geliştirilmesi bakımından şu anda Türkiye yeterli potansiyele sahip değil. Siyasi açıdan bakacak olursak, Türkiye, mevcut konvansiyonel silahlarıyla ulusal çıkarlarını koruyacak güçte. Ankara, nükleer silah geliştirilmesi konusunda siyasi karar alırsa, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini ihlal edecek ve Türkiye'nin NATO'dan çıkması halinde çıkacak ulusal güvenlik alanındaki sorunları çözmek yerine bununla ilgili yeni riskler ve tehditler doğuracak."

    Etiketler:
    Akkuyu nükleer güç santrali, BM Biyolojik Komisyonu, İgor Nikulin, Sigmar Gabriel, Almanya, Türkiye, ABD, Rusya
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