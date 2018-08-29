Rus uzman: Suriye ordusu, kuzey bölgeleri ele geçirmek için çabalarını sıklaştırmalı

ABD'nin Suriye'yle ilgili yeni planlarını Sputnik'e yorumlayan 'Natsionalnaya Oborona' (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, "ABD'nin eylemleri, hukuka aykırı ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ediyor. Ortaya çıkan tablo, Suriye ordusunun ülkenin kuzey bölgelerini kontrol altına almak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine işaret ediyor" dedi.

'TÜRKİYE DE ABD'NİN ADIMINDAN MEMNUN KALMAZ'

ABD'nin bu adımından Türkiye'nin de memnun olmayacağını belirten Korotçenko, Kürtlerin güçlenmesinin Ankara tarafından ulusal çıkarlara yönelik bir saldırı olarak görüldüğünün altını çizdi.

'SURİYE ORDUSU, ABD'LİLERİ BÖLGEDEN ÇIKARMALI'

Rus uzman, bu sorunun çözümü için diplomatik tedbirlerin fayda etmediğine de dikkat çekti.

Korotçenko, "Diplomatik tedbirler, bu konuda yeterli olmuyor. Zira Washington, askeri karşılık verilmediği sürece taviz vermiyor. ABD'lilerin bölgeden çıkarılması ve bunun Suriye ordusu tarafından yapılması gerekiyor. Ancak bu durumda, diplomatik çözüm için bir fırsat doğabilir" diye konuştu.

Suriye'de 26 bin kilometrelik alanda radar sistemleri kurarak 'uçuşa yasak bölge' ilan eden ABD'nin bölgeye füze kalkanı kurmaya hazırlandığı basına yansımıştı.

Deyr ez Zor Askeri Meclisi eski Komutanı Fayez el Esmer, "ABD bir sonraki adım olarak bölgeye füze kalkanı yerleştirmek istiyor. Bu tehlikeli adımlar uzun soluklu kaos planının bir parçası olarak görülmeli" demişti.