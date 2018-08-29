Kürt sorununun çözümünün, genel Ortadoğu bağlamına dahil edilmeden mümkün olmadığını belirten Makarenko, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

— Halihazırda çözüm üzerinde çalışılan 3 büyük bölge var: Afganistan, Irak ve Suriye. Eğer sadece Suriye’ye bakarsak, bu bir nokta gibi ve bu noktadan çok sayıda çözüm yolu çıkıyor ama hiçbiri, en akıllısı bile, bunun hayata geçebileceğini söyleyebilmemiz için bir neden vermiyor. Biz durumu sadece çatışmaların tamamı, bütünü üzerinden değerlendirebiliyoruz.

— Kürt bölgeleri alıp, onları sorunlardan arındırıp, bunun ideal bir yer, müreffeh bir Kürdistan olacağını söyleyemeyiz. Bu başka bir Irak, başka bir Suriye, başka bir Türkiye olacak. Bu mümkün değil, çünkü tüm Ortadoğu’nun yıkılması gerekecek.

Bu sorunun çok karmaşık olduğunu kaydeden Makarenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çözümü öncelikle Rusya, Türkiye, ABD, AB ve İran’ın, Suriye’nin ve genel olarak Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgili anlaşmaya ne kadar hızla varabileceğine bağlı. Bu anlaşmanın burada dengeli ve normal kalkınmayı sağlamalı. Kürt sorununu bu bağlamdan bağımsız olarak çözmek, Ortadoğu duvarından Kürt taşını çıkarmak mümkün değil. Ancak çok karmaşık, dengeli bir çözüm mümkün olur. Suriye’deki Kürt sorununun çözümü sadece Ortadoğu denkleminin çözümü demek. Bu Ortadoğu denklemi sadece güç dengesi gibi olur."