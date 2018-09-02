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20:26 02 Eylül 2018
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    S-400

    Erdoğan'ın S-400 açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman: Türkiye, güvenlik alanında bağımsızlığını savunmaya hazır

    Sputnik
    Analiz
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    Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Batı partnerlerinin eleştirilerine rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'ü alma niyetinin, güvenlik alanındaki bağımsızlığını savunmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Rusya ile S-400 anlaşması için birilerinden izin alacak değiliz
    Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Korotçenko, Russia Today (RT) televizyonuna yaptığı açıklamada, "Rusya'dan böyle bir silahın alınması, Türkiye için yeni jeopolitik statünün kazanılması demek. Türkiye, askeri anlamda kendi hava sahasını tamamen kontrol edebilen ve gerekirse saldırganlara karşı bu silahı kullanabilecek seçkin ülke olacak" ifadelerini kullandı.

    Ankara'nın Washington'a bakmadan hareket etmek niyetinde olduğunu ve bu yüzden etraflı baskıya maruz kaldığını dile getiren Rus uzman, "S-400'ün ömrünün 30 yıl olduğunu anlamak önemli. Yani Türkiye bilinçli olarak önümüzdeki 30 yıl için Rusya'yla yakınlaşmaktan yana seçim yaptı" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile S-400 anlaşması için kimseden izin almayacaklarını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    değerlendirme, analiz, açıklama, S-400 Füze Savunma Sistemleri, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi, Russia Today (RT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İgor Korotçenko, Türkiye, Rusya
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