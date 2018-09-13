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21:48 13 Eylül 2018
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    İdlib'de Suriye ordusuna ait bir top

    'İdlib operasyonu, Türkiye'nin kontrolünde bir tampon bölge kurulmasına yol açabilir'

    © Sputnik / Iliya Pitalev
    Analiz
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    Rus uzman Nikolay Surkov, İdlib operasyonunun iki hafta içinde başlayabileceğini ve sonucunda Türkiye'nin kontrolünde bir tampon bölge kurulabileceğini söyledi. Şam, Moskova ve Ankara'nın operasyona ilgi duyduğunu kaydeden Surkov, Türkiye'nin Suriye ordusuna yardım edebileceğini de vurguladı.

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    Rusya Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Nikolay Surkov, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında İdlib operasyonu hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini, 2 hafta içinde operasyonun başlayabileceğini ve sonucunda Türkiye'nin kontrolünde bir tampon bölge kurulabileceğini kaydetti.

    Surkov, "Bence İdlib'e operasyon düzenlenecek. Belirli bölgelere askerlerin konuşlandırılması da dahil olmak üzere son derece yoğun bir hazırlık yapılıyor. Askeri teçhizat ve birlikler sevk ediliyor. Süreyle ilgili bir sorun var. Zira birlikleri uzun süre hazır durumda tutmak imkansız" dedi.

    'OPERASYON ÜÇ KOLDAN DÜZENLENEBİLİR'

    Mühimmat ve top mermileri sevkiyatının sürdüğünü, hava grubu hazırlıklarının aktif şekilde devam ettiğini belirten Rus uzman, askeri operasyonun üç koldan düzenlenebileceğini ifade etti.

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    Surkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hmeymim üssünün ve Lazkiye'nin güvenliğini sağlamak için Lazkiye'den bir harekat düzenlenecek. İkincisi İdlib'in güneydoğusundan, üçüncü de Halep'ten düzenlenecek. Topyekün bir operasyon değil, muhtemelen kısıtlı bir operasyon olacak. Sonucunda Türkiye ve Türkiye'ye sadık gruplar tarafından kontrol edilecek bir tampon bölge kurulacağını sanıyorum. Operasyona Şam da, Moskova da, Ankara da ilgi duyuyor."

    Türkiye'nin kontrolündeki bölgenin statüsü ve tampon bölgenin yüzölçümü ile ilgili istişarelerin sürdüğüne de değinen Surkov, sığınmacılarının bir kısmının bu bölgede kalacağını, Türkiye'nin sığınmacılar için kurduğu kampların kalacağını ve insani krizin kısmen çözüleceğini vurguladı.

    'TÜRK ORDUSU, SURİYE ORDUSUNA YARDIM EDEBİLİR'

    İdlib'de Suriye ordusuna ait bir top
    © Sputnik / Iliya Pitalev
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    Surkov'a göre Türk ordusu, teröristlerin öldürülmesi için Suriye ordusuna yardım edebilir.

    Surkov, "Türkiye'nin sevk ettiği asker sayısı göz önüne alındığında, geride kalan militanlara yönelik harekatın iki koldan düzenleneceğini düşünüyorum. Elbette ana harekat Suriye ordusu tarafından düzenlenecek ancak Türkler destek verebilir ya da en azından militanların sınırın yakınına geçmesini engelleyebilir" diye ekledi.

    Etiketler:
    Rusya Dış İlişkiler Konseyi, Nikolay Surkov, Lazkiye, Hmeymim Hava Üssü, İdlib, Türkiye, Rusya
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