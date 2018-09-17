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15:40 17 Eylül 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    'Erdoğan, İdlib operasyonunun ertelenmesi koşuluyla Putin'e tavizler verebilir'

    © REUTERS / Ümit Bektas
    Analiz
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    Rus uzman Kirill Semyonov, Soçi'de Putin'le görüşecek Erdoğan'ın İdlib operasyonunun ertelenmesi halinde birtakım tavizler verebileceğini vurguladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki İdlib görüşmesi başladı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Karadeniz'in karşı kıyısındaki Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İkili ilişkilerin ve başta İdlib olmak üzere Suriye'deki durumun konuşulacağı görüşmeyi Rus uzmanlar yorumladı.

    Russia Today'e (RT) konuşan Moskova merkezli Yenilikçi Gelişim Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de çıkarları örtüşen ana güçler olduğunu ve iki ülkenin askeri ve diplomatik düzeyde yoğun görüşmeler yaptığını belirterek, bu nedenle görüşmenin Astana formatının bir diğer ülkesi İran olmadan yapıldığını ifade etti.

    Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in daha önce dile getirdiği üzere, Rusların Türkiye'ye yönelttiği başlıca taleplerden biri, ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması.

    Ankara'nın bu talebi yerine getirebilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Rusya Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, "Suriye krizinde edinilen deneyim, bazı kişiler için silahlı muhalif grupların birinden diğerine geçmenin önemli bir sorun olmadığını gösteriyor. İnsanları ılımlı muhaliflerin safına geçmeye zorlamak büyük bir sorun değil. Önemli olan, onları radikal ve yıkıcı düşüncelerinden uzaklaşmaya ikna etmek" ifadelerini kullandı.

    Bu arada Semyonov'a göre Türkiye, ancak İdlib operasyonunun ertelenmesi halinde birtakım tavizler verebilir.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Erdoğan: Soçi'de Sayın Putin'le ikili konularımızı, özellikle Suriye konusunu ele alacağız
    'TÜRKİYE'YE HEYET TAHRİR EL ŞAM SORUNUNU ÇÖZMESİ İÇİN SÜRE VERİLEBİLİR'

    "Ankara, kendisine sadık grupların Suriye siyasi sistemine ve Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda mutabakat sağlanıncaya kadar İdlib'in Suriye muhalefetinin kontrolünde kalmasını istiyor. Soçi'deki görüşmenin sonucunda muhtemelen Türkiye'ye Heyet Tahrir el Şam sorununu çözmesi için süre verilecek" diye devam eden Semyonov, Ankara'nın bunu başarması halinde İdlib operasyonunun ertelenebileceğini belirtti.

    'TAVİZLER SONUCUNDA BAZI BÖLGELER MOSKOVA VE ANKARA'NIN ORTAK KONTROLÜNE GEÇEBİLİR'

    Rus uzmana göre Türkiye'nin vereceği olası tavizler sonucunda İdlib'in bazı bölgeleri Moskova ve Ankara'nın ortak kontrolü altına girebilir.

    "Örneğin; M5 otobanının Halep-Humus arasındaki stratejik öneme sahip bölümü, silahlı muhaliflerin kontrolünde ve Halep ile Şam arasındaki ulaşım açısından önem taşıyor" diyen Semyonov, Hama ve Lazkiye'de taviz verilebileceğini ve buralardaki bazı bölgelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a devredilebileceğini vurguladı.

    Putin ve Erdoğan.
    © Sputnik / Сергей Гунеев
    Kremlin: Putin ve Erdoğan, ikili ilişkileri ve Suriye çözüm süreciyle ilgili sorunları görüşecek
    'YAPILACAK ANLAŞMALAR İDLİB'DEKİ DURUMU DEĞİŞTİREBİLİR'

    Ahmetov da, Erdoğan'ın kendi argümanlarını öne sürerek bizzat garanti vereceğini ifade ederek, "Yapılacak anlaşmalar, İdlib'deki durumun değişmesine yol açabilir. Önemli olan, liderlerin diyaloğa son derece açık şekilde devam etmesi ve tüm ihtilaflı konuları samimi olarak çözmeye çalışması" diye ekledi.

    Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

    Etiketler:
    taviz, analiz, görüşme, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kirill Semyonov, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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