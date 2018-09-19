Rus uzman: ABD'nin Suriye'de Kürtlere güvenerek yeni adım atma şansı kalmadı

Rus siyaset bilimci Oleg Matveyçev, Suriye'nin ABD yönetimi için 'kazanç getirmeyen bir proje' haline geldiğini söyleyerek, Başkan Donald Trump'ın çok zor durumda olduğunu belirtti. Rus uzmana göre ABD'nin Kürtlere güvenerek yeni adımlar atma şansı kalmadı.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda'yla Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin Suriye'de bulunma nedeni olarak IŞİD'i göstermiş ve "İşi bitirmeye çok yakınız" açıklamasında bulunmuştu.

'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN DURUŞLARI ETKİLİ OLDU'

Trump'ın sözlerini Sputnik için yorumlayan Matveyçev, "Washington, şu anda çok zor bir durumda. Önceki ABD yönetiminin yaptığı planların hiçbir durumda hayata geçirilemeyeceği son derece açık. Bu durumun oluşmasında Rusya'nın duruşu kadar bölgenin köklü aktörleri Türkiye ve İran'ın ortaya koyduğu duruş da etkili oldu" dedi.

'ABD İÇİN TEMEL SORUN BURADAN YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKMAK'

© REUTERS / Francois Lenoir/File Photo Rus uzman: ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik ciddi, ancak kopma olmaz

ABD'nin Kürtlere güvenerek bölgede yeni fikirler geliştirme şansı bulunmadığını belirten Matveyçev, bu nedenle Washington yönetiminin kazanç getirmeyen bu Suriye projesini bir şekilde sona erdirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rus uzman, ABD için temel sorunun bu durumdan yüzünün akıyla çıkmak olduğunu sözlerine ekledi.