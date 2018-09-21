'ABD, Çin'e uygulanan S-400 yaptırımlarının diğer ülkelere mesaj vereceğini umuyor'

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Çin'in Savunma Bakanlığı çalışanlarına yaptırım kararı alan ABD'nin, bu yaptırımların Türkiye de dahil S-400 almayı planlayan diğer ülkelere mesaj olacağını umduğu kaydedildi.

© AFP 2018 / Paul GYPTEAU ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Washington Examiner'e konuşan ABD yönetiminden bir yetkili, "Bu adımın eğilimlerimizin ciddiyeti hakkında net bir mesaj olacağını umuyoruz. Belki de bu, diğer ülkeleri Rusya ile savunma ve istihbarat alanında işbirliğinin uygunluğunu iyice düşünmeye sevk eder" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, Çin'e yaptırımların, Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanan Türkiye için bir sinyal olabileceğinin altını çizdi.

ABD, Çin'in Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle bu ülkenin Savunma Bakanlığı çalışanlarına karşı yaptırım kararı almıştı.

Türkiye, Rusya ile S-400 sevkiyatını öngören bir anlaşma imzalamıştı. Rusya'nın füze savunma sistemlerini 2019 yılında teslim etmesi bekleniyor.