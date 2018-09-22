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    ABD Başkanı Donald Trump

    ‘Trump, Türkiye ve Hindistan’ın gözünü korkutmak için Rusya ve Çin’i vuruyor’

    © Sputnik / Aleksey Agarışev
    Analiz
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    ABD’nin Rusya ve Çin’e yönelik son yaptırımlarını değerlendiren Komsomolskaya Pravda gazetesinin köşe yazarı Viktor Baranets, Washington’un amacının Türkiye ve Hindistan’ın gözünü korkutmak olduğunu kaydetti.

    Çin ile Türkiye arasında yayıncılık anlaşması
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    'Çin ile Türkiye arasında kültürel köprü kuruluyor'
    Baranets, Komsomolskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı ‘Trump, Türkiye ve Hindistan’ın gözünü korkutmak için Rusya ve Çin’i vuruyor’ başlıklı analizinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, “CAATSA yasasını enerjik olarak uygulamaya devam edeceğiz ve tüm ülkeleri, dünya genelindeki zararlı faaliyetlere dahli olan Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle ilişkileri kesmeye çağırıyoruz” sözlerine dikkat çekti.

    'ABD İSTEDİ DİYE KİMSE BU ANLAŞMADAN ÇEKİLME NİYETİNDE DEĞİL'

    Bu sözlerin, Rusya ve Çin’e yönelik askeri ve teknik ‘cephede’ açık bir savaş ilanı olduğunu belirten Baranets, “Pekin, ABD’nin bu kararının kaba bir müdahale olduğunu açıkladı bile. Washington belli ki Çin’in, bağırabilecekleri ve ‘uslu uslu bankın altına saklanacak’ Panamaili Honduras olmadığını anlamıyor. Pekin ve Moskova, sadece S-400 hava savunma füze sistemleri veya Su-35 savaş uçaklarının değil diğer silahların sevkiyatıyla ilgili etkileyici bir sözleşme paketi imzaladı ve ABD istedi diye kimse bu anlaşmadan vazgeçme niyetinde değil” dedi.

    'ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE SUÇ'

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    'ABD, Çin'e uygulanan S-400 yaptırımlarının diğer ülkelere mesaj vereceğini umuyor'
    Kendi savunmasını sağlamak için birinci sınıf Rus silahlarını almak isteyen onlarca ülkenin olduğunu ifade eden Boronets, sözlerini şöyle sürdürdü: “(Rus savunma sanayisi şirketi) Rosoboroneksport’un portföyünde yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmeler var. Bu ülkelere baskı yapmak, Rus silahtan vazgeçmelerini talep etmek, tüm uluslararası kurallara göre suç."

    'AMERİKALILAR TÜRKİYE'Yİ F-35 SEVKİYATINI İPTAL ETMEKLE TEHDİT EDİYOR'

    ABD’yi ahlak kurallarına davet etmenin işe yaramayacağını kaydeden Boronets, “Onlar çoktandır ahlak kurallarını çöpe attılar. Amerikalılar Türkiye’yi, Rusya’dan S-400 alması durumunda, F-35 savaş uçağının sevkini iptal etmekle tehdit ediyor. Aynı sebepten dolayı Washington, Hindistan ve bizden Kalaşnikov tüfeğini alma kararını veren diğer ülkelere de baskı yapıyor. Sözün doğrusu ABD fazla ileri gitti. Amerika, kimi düşman göreceği ve nasıl cezalandıracağına kendisi karar veriyor” ifadelerini kullandı.

    Moskova ve Pekin’in de muhtemelen ABD ile askeri teknik ilişkileri sürdüren ülkelere yönelik harekete geçeceğini yazan Baranets, “Bu, Rusya’nın istihbarat sektörüne karşı yaptırımları da ilgilendiriyor. Bu anlamda Moskova beklemez, tamamen ayna yanıtımızla ABD’nin ispiyoncu sürülerine ülkemize girişini kapatır, bize Rusya düşmanı olarak görünecek herkesi sınır dışı ederiz. Neyse ki bu konuda deneyimimiz büyük” yorumunda bulundu.

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    Etiketler:
    Komsomolskaya Pravda, Viktor Baranets, Rusya, Çin, Türkiye, ABD
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