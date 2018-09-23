‘Moskova ve Ankara’nın İdlib’de güvenli bölge kurması, Rusya’nın Suriye’deki zaferinin sembolü’

Cockburn, Rusya'nın aslında her zaman zannedildiğinden daha güçlü olduğunu, çünkü Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bile ülkenin ‘dünyayı yok etme kabiliyetinde olan' nükleer güç olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı. Gazeteci, ayrıca Rusya'nın süper güç statüsüne yeniden kavuşmasının her zaman kaçınılmaz olduğu ve Moskova'nın kendi çıkarlarını savunmasındaki ihtiyatlı tutumunun ve rakiplerinin yaptığı ‘aptalca' hataların bu süreci sadece hızlandırdığı görüşünü de paylaştı.

Rusya ve Türkiye'nin İdlib'in geleceği konusunda vardığı anlaşmanın ‘Moskova'nın Suriye'de diğerlerine göre ne kadar ileride olduğunu ortaya koyan sembol' olduğunu yazan Cockburn, ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin'in NATO'nun ikinci en güçlü ülkesiyle, ABD ve örgütün diğer üyelerine rağmen ikili anlaşma imzalama yeteneğine sahip olduğunun da altını çizdi.

© Sputnik / BASEL SHARTOUH 'Suriyeli muhalif gruptan İdlib mutabakatına destek'

Cockburn, silahlardan arındırılmış bölge kurma anlaşmasının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri kadrosunu genişletmesi için önünü açtığını, ancak Ankara'nın bunu ancak Moskova ile mutabakat halinde yapabileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazartesi Soçi'de yaptığı görüşmede Suriye'nin İdlib bölgesinde 15 Ekim'e kadar silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda anlaşmaya vararak, 'İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına İlişkin Mutabakat' belgesini imzalamıştı.