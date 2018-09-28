'Türkiye krizden Roosevelt programıyla çıkacak'

Roosevelt'in programının eskisini canlandırmak yerine yeni ekonomik sistem oluşturma amacı taşıdığını kaydeden site, bu programın ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrası yeni düzen için hazırladığı paradigmanın çıkış noktası olduğunu ve bu bakış açısıyla kurumları yenileme imkanı sunduğuna dikkat çekti.

Vesti Finans, bu bağlamda 'Yeni Ekonomik Program, Roosevelt'in Yeni Düzeni'ne benzer yapıcı ve kurallar ile kurumları yeniden yapılandırma normlarından mı oluşuyor?' sorusuna yanıt aradı.

'TÜRKİYE'Yİ YENİ KALKINMA YOLUNA SOKACAK REFORMLAR YAPILMALI'

"Yeni Ekonomi Programı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Türkiye beklentilerinden çok daha iyi bir büyüme planı sunuyor. Ayrıca 2018'in son iki çeyreği ve 2019'un ilk iki çeyreğinde için hızlı resesyon süreci yaşanacağını kabul ediyor. Bu kabul edilebilir ancak önemli olan nokta, istikrarın Türkiye'yi yeni kalkınma yoluna sokacak üretim alanlarına yönelik reformlar için kullanılması" ifadelerini kullanan Vesti Finans, şu anda ihracata dayalı KOBİ'leri koruyan, KOBİ'lerin rekabet gücünü arttıran ve yüksek katma değerli endüstriyi ekonomik kalkınmanın temeli haline getiren kapsamlı reformlar gerektiğinin altını çizdi.

'YENİ DÜZEN KURMA SÜRECİNE GEÇİŞ YAPILMASI ARZULANIYOR'

© AA / Raşit Aydoğan CHP'den YEP değerlendirmesi: Programda kriz var ama çözüm yok

Yeni Ekonomi Programı'nın üretim alanında radikal reformları ile sanayiciyi, KOBİ'leri ve finans sektörünü koruma perspektiflerini beraberinde getireceğini kaydeden site, dolayısıyla bu programın adından da anlaşıldığı gibi bir yenilenme değil, yeni düzen kurma sürecine geçiş olmasının arzu edildiğini vurguladı.

'PROGRAM ABD'Lİ YATIRIMCILARA YOL HARİTASI SUNMALI'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li küresel şirketlerin yöneticileriyle görüşmesini ve bu şirketlerin büyük bölümünün Türkiye ve bölgede yatırımlarına devam edeceğini de anımsatan Vesti Finans, "Kriz kimseyi korkutmuyor. Geriye kalan tek şey, Yeni Ekonomi Programı'nın bu şirketler için önemli bir yol haritası ortaya koyması ve şirketlerin yatırım planlarını pozitif yönde gözden geçirmesi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamıştı.

Albayrak, 2021'e dek enflasyonun yüzde 6'ya ineceğini, 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacağını söylemiş, büyümeyi bu yıl yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3 olarak öngördüklerini belirtmişti. Albayrak, yeni programın dengelenme, disiplin ve değişim üzerine kurulu olacağını da vurgulamıştı.